Д ионтей Уайлдър е готов за мач срещу Франсис Нгану през 2026 г. Бившият шампион в UFC Нгану отправи предизвикателство към Уайлдър в социалните мрежи, като заяви, че трябва да решат спора кой има по-силен удар от двамата. 

Уайлдър се завърна на ринга с победа срещу Тайрел Херндън през юни, като преди това допусна две поредни тежки загуби от Джоузеф Паркър и Джилей Джън. 

Мениджърът на Уайлдър – Шели Финкъл, заяви, че американецът е готов за мач с Нгану, но догодина.

„Дионтей е съгласен за такъв двубой през следващата година“, каза Финкъл пред „Скай Спортс“.

ММА звездата Нгану няма победа в бокса, като допусна загуби от Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Камерунецът загуби по точки от Фюри през 2023, като резултатът предизвика спорове относно съдийството. През 2024 г. той бе нокаутиран от Джошуа. 

