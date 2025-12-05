В алентина Димитрова се класира 24-а в спринта на 7.5 километра от първия кръг за сезона на Световната купа по биатлон в шведския зимен център Йостерсунд, а финландката Суви Минкинен триумфира в състезанието. Българката повали всичките десет мишени и остана на 1:19.8 минута зад победителката. За Димитрова това е изравнен личен рекорд в кариерата за Световната купа.

30-годишната Суви Минкинен също стреля без грешка в двете стрелби, премина трасето за 20:11.9 минути и записа първи индивидуален успех в кариерата си. "Малко съм без думи, много съм щастлива. Не чувствах, че бягам много силно по време на състезанието. Снегът беше много мек, но явно съм била добра", каза Минкинен след финала.

Втора е Анна Магнусон (Швеция) с пасив от 16.6 секунди, а трета завърши Осеан Мишелон (Франция) на 20.8 секунди. Двете също бяха без пропуск на рубежа. Още три българки участваха в надпреварата. С две грешки Милена Тодорова е 49-а с изоставане от 1:54.8 минута, а Лора Христова - 52-а с на 1:58.5 минута с десет от десет в стрелбата. 78-а е Мария Здравкова, която финишира на 2:48.9 минути с два пропуска.

В състезанието участваха 101 биатлонистки. В генералното класиране след два старта води Минкинен със 116 точки, на две пред победителката в индивидуалната дисциплина Доротея Вирер (Италия). Магнусон е трета със 109. Валентина Димитрова е 27-а с 27 точки, a Лора Христова - 37-а с 18.

Носителката на Световната купа Франциска Пройс от Германия пропусна спринта заради заболяване. Спринтът на 10 км за мъже ще се проведе утре в Йостерсунд, а в неделя са двете преследвания.

