Л ука Дончич пропусна победата на Лос Анджелис Лейкърс със 123:120 в гостуването на Торонто Раптърс. Феновете обаче няма защо да се притесняват - словенският ас в НБА не е контузен, нито болен. Дончич не бе с отбора по много специален и радостен повод, тъй като годеницата му Анамария Голтес го дари с втора щерка.

Двойката пътува до Словения за раждането. Не е известно кога Дончич ще е на разположение на Лейкърс, тъй като иска да се наслади на важния момент със семейството си. Лука и Анамария са заедно от дълги години. На 30 ноември 2023 г., докато той блестеше все още за Далас Маверикс, се появи първото им дете Габриела. Преди броени дни Дончич поздрави малката си принцеса за рождения й ден, като написа, че му липсва и няма търпение да я види възможно най-скоро.

Успехът над Раптърс бе белязан от събитие, невиждано от 18 години. Суперзвездата Леброн Джеймс приключи с осем точки, което сложи край на серията му от 1297 поредни мача от редовния сезон в НБА с поне 10 точки. За последното той бе задържан под двуцифрени показатели откъм резултатност на 6 януари 2007 г. Тогава бе част от Кливланд Кавалиърс и активът му също бе 8 точки срещу Милуоки Бъкс.