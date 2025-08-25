Л ечение на контузия извади Паула Бадоса от Откритото първенство на САЩ.

Красивата испанка обаче успя да привлече вниманието в спаринг с една от най-големите спортни звезди. 27-годишната тенисистка се изправи на корта в Дубай срещу футболната легенда Роналдо. Във видео, публикувано от Бадоса в социалните мрежи, се вижда, че Феномена умело си служи с ракетата и е в добра форма.

„Удоволствие е да играя с теб. Страхотен Роналдо“, написа Бадоса.

Бившият бразилски нападател се слави като голям почитател на тениса.

„В днешно време предпочитам тениса пред футбола. Не мога да гледам мачове, защото са скучни. Но мога да стоя пред телевизора пет часа, за да гледам тенис“, сподели миналата година Феномена.

Феновете пък се шегуват, че следващия път той може да премери сили с Бадоса и на футболния терен.