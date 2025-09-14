Н ационалът за Купа „Дейвис“ Матео Арналди предложи брак на австралийското си гадже Миа Савио. „Аз и ти завинаги“, написа на италиански бъдещата булка под кадрите от годежа.

Влюбените са заедно от 2022 г., като блондинката редовно следва 24-годишния тенисист по турнирите, а иначе живее с него в Монако. За първата им среща Миа разказва: “Бях в училището за чужденци в Перуджа за курс по италиански и отидох да гледам чалънджъра в града, защото баща ми имаше няколко приятели там. Тогава с Матео ни представиха един на друг. Любимият ми турнир е Australian Open. Дълго време играех тенис и с покойния ми баща имахме традиция всяка година да гледаме турнира.“

Савио, която е с италиански корени, завършва в Мелбърн гимназия и Кралския технологичен институт.

Колкото до достигалия №30 в света Арналди, напоследък той беше тормозен от контузии и в момента е №73 в ранглистата. Балансът му победи-загуби през сезона е 18-20, като негови жертви станаха звездите Новак Джокович и Андрей Рубльов.