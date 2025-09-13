Б орусия (Дортмунд) победи с лекота като гост Хайденхайм с 2:0 в мач от 3-тия кръг на Бундеслигата. “Жълто-черните” решиха мача си още през първата част, като имаха предимството да играят близо 70 минути с човек повече, което до голяма степен и предопредели изхода на срещата. В осми пореден мач от първенството се разписа Серу Гираси (33’). Само Обамеянг (10 мача) и Левандовски (15 мача) имат по-дълга серия. а още едно попадение добави и националът Максимилиан Байер (45+6’).

Така Дортмунд е вече със 7 точки след първите три кръга. За Хайденхайм положението изглежда тежко, като тимът записа трета поредна загуба и е на дъното на класирането, като е единственият отбор дотук без спечелена точка.

Сблъсъкът между Волфсбург и Кьолн от Бундеслигата бе прекъснат още в 24-ата минута заради внезапна буря над „Фолксваген Арена“. Силен дъжд и мълнии над стадиона принудиха главния съдия Бастиан Данкерт да изпрати двата отбора в съблекалните, като двубоят бе временно спрян. Все пак двубоят бе подновен, а "вълците" и "козлите" направиха зрелищно 3:3. Звездата Кристиан Ериксен не влезе за домакините.

Другите резултати от Бундеслигата:

Майнц - РБ Лайпциг 0:1

Унион Берлин - Хофенхайм 2:4

Фрайбург - Щутгарт 3:1

