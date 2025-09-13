П ак цъфна люлякът. Красивият храст хем зарадва хората, хем ги притесни силно. Насред септември хората в село Чакали, Еленско, станаха свидетели на уханната изненада, но според поверията това не вещае нищо добро.

Нормалното е тази гледка да е през май и да е полъх за идващото лято. Граждани публикуваха снимки в социалните мрежи.

Според народните вярвания това е предвестник на студена и снежна зима.

Според учените пък необичайното явление е плод по-скоро на природните катаклизми, свързано с глобалната промяна в климата, която се наблюдава в последните десетина години.

Късният люляк от село Чакали

Вероятно и едните и другите имат право, след като през минала 2024 година пак през септември цъфна люлякът, а зимата не бе топла, а късните студове през пролетта на 2025 година покоси овощните дръвчета в зяла България и станахме и без череши, и без кайсии, и без сливи.

Тогава храстът изненада Кюстендилско.

Директорът на института доц. д-р Илияна Кришкова тогава подчерта, че причината за явлението се крие в климатичните аномалии.

Продължителното засушаване, високите температури през летния сезон и последвалите валежи в средата на септември стресират растенията и се получава вторичен цъфтеж.

Сега ситуацията е същата и ако моделът се повтори, и догодина ще останем без родни плодове.