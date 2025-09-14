Ч елси не успя да победи Брентфорд и двубоят завърши 2:2 след гол в 4-ата минута на добавеното време. Домакините откриха резултата през първото полувреме с попадение на Кевин Шаде, но след почивката „сините“ обърнаха с голове на резервата Коул Палмър и Мойсес Кайседо, който се разписа в 84-ата минута.

Дълбоко в добавеното време Брентфорд изпълни дълъг тъч, топката бе отклонена и стигна до Фабио Карвальо, който фиксира крайното 2:2. В атака за домакините започна Игор Тиего, който остана на терена до 72-ата минута.

Мачът започна динамично, като още в 5-ата минута Жоао Педро опита удар, блокиран от защитник. Малко след това Тиего изведе Шаде, но Робърт Санчес се намеси, последва корнер и втори опит на Шаде, който не намери очертанията на вратата.

Челси постепенно наложи инициативата, а Брентфорд се прибра в половината си, разчитайки на контраатаки. В 31-ата минута Йорел Хато получи жълт картон, но домакините не успяха да създадат опасност от последвалия свободен удар.

В 35-ата минута Шаде реализира първото попадение след бърза контраатака – десети гол за него с екипа на Брентфорд, всички до момента носили победи на тима. Челси можеше да изравни до почивката, но удар на Енцо Фернандес срещна гредата и след рикошет във защитник ВАР не отсъди дузпа.

След почивката Палмър изравни в 56-ата минута, а в 84-ата Кайседо изведе „сините“ напред с хладнокръвен удар. В добавеното време Карвальо фиксира крайното 2:2, лишавайки Челси от победата.

По-рано днес Тотнъм смаза от бой Уест Хем го победи с 3:0 като гост на "Лондон стейдиъм".

