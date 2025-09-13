Н е случайно Ювентус и Интер е наричано Дербито на Италия. А този път то бе велико, след като мачът завърши с трилър 4:3 за "старата госпожа" в Торино.

Първият удар бе домакините пък дойде в 13-ата минута, като шутът на Влахович беше блокиран за корнер. След неговото изпълнение капитанът Мануел Локатели центрира в наказателното поле, където Бремер отклони топката за Кели, а англичанинът се разписа с прецизно воле.

В 30-ата Хакан Чалханоолу изравни за гостите след прецизен удар от границата на наказателното поле. Торинци обаче си върнаха преднината още в 38-ата минута чрез Кенан Йълдъз. В 65-ата минута Чалханоолу отново възстанови равенството с втория си гол в мача.

Пълният обрат в мача стана факт в 76-ата минута благодарение на гол на Маркюс Тюрам. Малко след това обаче неговият брат донесе ново равенство в срещата.

Голямата драма дойде в първата минута на продължението, когато резервата - 19-годишния черногорец Василие Аджич отбеляза победния гол.

