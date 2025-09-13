Ц СКА счупи каръка и спечели срещу Септември изключително драматично с 3:1. "Червените" трепериха до последните секунди, когато в спасител се превърна юношата на клуба Петко Панайотов, който реализира от пряк свободен удар за 2:1. Най-шокиращото бе, че вместо да се радват, феновете на "червените" скандираха "Оставка". Иначе "армейците" най-после постигнаха победа през този сезон. Това бе мач от осмия кръг в Първа лига. Така 111 дни по-късно "червените" отново спечелиха официален мач.

ЦСКА успя да вкара топката във вратата на Септември още преди да са изминали две минути игра. Пастор изскочи зад гърба на отбраната и "свали" с гърди към Годой, който с глава намери мрежата. Мигновено бе отсъдена засада на бразилския бек от един от помощниците на съдията Марков.

Двата тима почти веднага наредиха по още една опасна атака. Сербер избяга на отбраната в червено, но останал сам срещу Лапоухов, бе застигнат, а впоследствие не можа да нанесе удар и Пастор се намеси.

В 10-ата минута ЦСКА вкара страхотен гол. Лумбард Делова видя, че Янко Георгиев е излязъл доста пред своята врата, и го прехвърли с изстрел отвъд централната линия - 1:0. Попадението бе сходно на това срещу Славия преди паузата, но този път бе още по-далеч.

Септември изравни поне за миг. Фурие отне на Лапеня и определено изблъска испанския защитник в гръб. Септемврийци моментално развиха контра, завършила с удар на Фурие във вратата на Лапоухов за 1:1. ВАР преразгледа ситуацията и покри грешката на съдията Мартин Марков, който в крайна сметка отмени изравнителното попадение.

През второто полувреме ЦСКА отново се дръпна назад, а сякаш Септември само това и чакаше. Гостите дебнеха на контраатака. И дочакаха своя миг. Шест минути преди края Бертран Фурие направи 1:1 с ювелирен гол. Топка, отбила се в гредата, се озова в мощния таран, който се завъртя, и с акробатично изпълнение направи 1:1.

Все пак в продължението на мача героят за ЦСКА бе Петко Панайотов. Той изпълни ювелирно пряк свободен удар, с което донесе първия успех на ЦСКА през този сезон. Но вместо да избухват в екстаз, феновете на "червените" скандираха "Оставка". Същото се случи и при третия гол на "червените" при контраатака малко по-късно. Попадението бе реализирано от Мохамед Брахими.

А след това стана страшно. Футболистите на двата отбора се хванаха за гушите и напрежението ескалира. Повече от две минути играта нямаше как да бъде подновена заради непрекъснато бутане и закани между играчите. В крайна сметка се чу последният съдийски сигнал, а виковете "Оставка" продължи дълго след него.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX