Р еал Мадрид спечели и четвъртия си мач от началото на сезона в Ла Лига, след като надви Реал Сосиедад с 2:1 като гост, с което запазва лидерската си позиция. Футболистите на Чаби Алонсо отново показаха характер, защото около час играха с 10 души, тъй като Дийн Хаусен, който дойде през лятото от "черешките" от Борнемут беше изгонен с директен червен картон, който “кралете” със сигурност ще оспорват.

Още в 12-ата минута Мбапе се въплозва от грешка на домакините. Той тръгна да тича със скоростта на светкавица и вкара без особено напрежение. След това хората на Шаби Алонсо изпуснаха да поведат с поне 3-4 гола. И както Реал Мадрид уверено "мачкаше" съперника, се стигна до изгонването на Хаусен. В 32-рата той беше задминат от Оярсабал, който излезе сам срещу вратаря. Младият защитник обаче го задържа и получи директен червен картон. "Кралете" претендираха, че в близост до двамата е имало още един футболист на Реал Мадрид в лицето на Милитао и съответно Хаусен не е е бил последен в отбрана, но Хесус Хил Мансано беше категоричен, че няма да промени решението си.

Но Килиан остана концентриран и преди почивкара изработи гол за Арда Гюлер. Резултатът стана 2:0 за "кралете". В 50-ата минути малшансът лиши Реал Сосиедад от попадение, след като при тяхна акция топката се отби в тялото на Чуамени, след което последователно се отби и в двете странични греди. Скоро след това Реал Сосиедад все пак успя да стигне до своето, след като Оярсабал реализира от бялата точка за 1:2 в 56-ата. Дузпата беше отсъдена за игра с ръка на Карвахал.

Тимът на Чаби Алонсо иска да запази лидерската си позиция, докато преди паузата баските бяха неузнаваеми и са с 2 точки.

