С тарши треньорът на Септември - Стамен Белчев, остана доволен от показаното от своите футболисти при загубата с 1:3 от ЦСКА, но отчете и грешките им в мача срещу бившия му отбор. „Приехме веднага играта до нашето наказателно поле, там се получи този фал за втория гол. Трябва да поздравя футболистите, доволен съм от себераздаването, макар че могат много повече“, започна Белчев.

„Имахме стратегия за мача, ранният гол отдалеч малко я обърка, но основното е, че не успяхме да задържим топката, трябва да имаме по-добър контрол, за да можем да имаме ситуации. Трябваше да излезем малко по-напред. Рискувахме накрая на мача, нямаше какво да губим. Изравнихме, но доброто изпълнение на Петко Панайотов ни лиши от една точка. Опитваме се да се подобряваме във всеки един аспект. Имаме какво да работим“, добави треньорът.

„Трябва да си направим нашите изводи и да направим анализ на мача. Има грешки със сигурност при головете на противника. Ще ги анализираме, както и цялото ни държание по време на мача“, сподели още хасковският специалист. „Благодаря на феновете на ЦСКА (б.р. - за аплодисментите), за мен е мач като мач. Всеки мач се готвим по един и същи начин. Зарядът е друг, но аз съм професионалист и сега защитавам интересите на Септември“, завърши Стамен Белчев.

