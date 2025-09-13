Д обруджа привлече португалския дефанзивен халф Диого Мадалено, информират от клуба. 22-годишният футболист пристига от Брага U23, като през изминалия сезон играе за Вилавердензе в португалската Лига 3. Преди това е носил екипите на Брага U23, Гил Висенте U23 и Лейшойш U19. Мадалено има общо 35 официални мача в Португалия, включително участия в Лига 3, Лига Ревелакао и Купата на Португалия.
"Добре дошъл в семейството на Добруджа, Диого", написаха още от клуба.
