И лия Груев не влезе в игра при драматичната загуба на Лийдс с 0:1 и то с автогол дълбоко в добавеното време срещу Фулъм. Това се случи в четвъртия кръг от Висшата лига на "Крейвън Котидж". Така пък лондончани сложиха край на серия от четири домакински срещи без победа във Висшата лига, след като измъкнаха трите точки на „Крейвън Котидж“.

Първото полувреме беше предпазливо и бедно на качествени моменти, като Фулъм дори не успя да регистрират нито един точен удар. Най-добрият шанс на Лийдс да открие резултата бе на новото попълнение Доминик Калвърт-Люин, който насочи центрирането на Брендън Аарънсън право в ръцете на Бернд Лено.

Лено отново беше тестван в първите минути на втората част, първоначално реагира добре, избивайки топката, а след това отрази и шута на Джейдън Богъл. Фулъм стигнаха до първи точен удар преди да изтече час игра, когато отклонен свободен удар на Хари Уилсън беше блестящо отразен от Карл Дарлоу.

По всичко лочеше, че срещата ще завърши 0:0, когато в четвъртата минута на добавеното време при центриране от ъглов удар към Габриел Гудмундсон, той неволно насочи топката назад в собствената си врата.

Така „котиджърс“ записаха първата си победа за сезона, запазвайки едва втора суха мрежа в 12 домакински мача от лигата. Така Фулъм зае 10-о място във временното класира с 5 точки. Лийдс на Илия Груев е на 14-о с 4 пункта.

Нюкасъл пък постигна първа победа от началото на сезона с 1:0 при домакинството си на Уулвърхемптън, а единственото попадение бе дело на дебютанта за „свраките“ Ник Волтемаде.

Другите резултати:

Борнемут - Брайтън 2:1

Евертън - Астън Вила 0:0

Кристъл Палас - Съндърланд 0:0

