Б айерн смаза новака Хамбургер с 5:0 в мач от третия кръг на германската Бундеслига. Баварците бяха много по-добри от съперника си и го отказаха още до десетата минута.п
Серж Гнабри откри резултата в третата минута, а Александър Павлович се разписа в деветата минута. Бе време и за Хари Кейн да реализира. Той вкара от дузпа в 26-ата минута, а Луис Диас отбеляза четвъртия гол три минути по-късно. Кейн отбеляза втория си гол в мача в 62-ата минута. А до края на мача Байерн намали оборотите и затвори двубоя.
