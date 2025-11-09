Г ерманският пилот Давид Шумахер (24) се сгоди за очарователната си приятелка Вивиен Кествей (24).

Синът на Ралф и Кора Шумахер направи романтично предложение по време на ваканцията им на Малдивите. Племенникът на легендарния Михаел Шумахер се състезава в световно предизвикателство за GT коли, европейска купа за издръжливост.

Кествей пък има богат опит на пистата, където е участвала в различни надпревари. За последно тя кара в Открития шампионат на Евроформула, но впоследствие прекрати кариерата си, за да бъде по-близо до своя любим.

„Тя каза „Да“. Океанът стана свидетел на нашата любов, а залезът запечата нашето обещание“, написа Давид под снимките, които публикува в Инстаграм.