Е сенната ваканция започна не само за Григор Димитров, но и за колежките му от корта. Докато първата ни ракета заложи на приключенията в джунглата на Коста Рика с актрисата Ейса Гонсалес, повечето звезди на тениса избраха Малдивите.

Най-нетърпелива да замине в тази посока беше световната №1 Арина Сабаленка, която разкри намеренията си веднага след загубата от Елена Рибакина (Каз) в мача за титлата на Финалите на WTA в Рияд. „Може ли да приключваме по-бързо? Искам вече на Малдивите“, призна 27-годишната състезателка от Беларус, която искаше възможно най-скоро да прелети 5-те часа до мечтаните острови.

„Лошо е, че този сезон загубих повечето големи финали, на които участвах – отчете Арина, която триумфира на US Open, но падна на „Ролан Гарос“. - Така че навярно трябва да си почина и да пия текила на Малдивите. Паралелно с това ще анализирам своето поведение и емоции. Нужно ми е да поработя съвсем мъничко над себе си, но съм горда с постигнатото от мен и екипа ми“.

И има за какво – освен че завърши на върха за втора поредна година, тя записа най-много победи от всички (63), постави рекорд по приходи от наградни фонд за един сезон при жените (малко над $15 млн.) и натрупа 10 870 точки, близо 2500 повече от втората в ранглистата Ига Швьонтек.

Малдивите се оказаха предпочитана дестинация и за олимпийската шампионка от Токио 2021 Белинда Бенчич, която приключи 2025-а като №11 в света. Най-голямото й постижение бе, че успя да съчетае битието на професионална тенисистка с майчинството, след като през април 2024-та роди дъщеричка Бела.

На същите острови с новото си гадже се вихри руската красавица Анастасия Потапова, която се отдаде на гмуркане, разходки с джет сред делфините и с колело. В Инстаграм 24-годишната състезателка от Саратов си разменя ласки с нидерландския тенисист Талон Грикспор.

Тя официализира връзката си с него през февруари, само 3 месеца след развода със своя сънародник Александър Шевченко. Достигалата до №21 в ранглистата беше забелязана да аплодира бурно Талон при успеха му срещу Юго Умбер (Фр) в Дубай. Тогава, вдъхновен от присъствието на блондинката в ложата си, 29-годишният Грикспор постигна и най-голямата победа в кариерата си - над водача в схемата и шампион от 2023 г. Даниил Медведев (Рус).

Бракът на Потапова с Шевченко продължи по-малко от година, като двамата съобщиха за раздялата си през ноември 2024 г. За Талон се знае, че е голям фен на мотокроса покрай баща си Рон, който е бил пилот. Майка му Моник е тенис инструктор, като и двамата му братя близнаци - Скат и Кевин, са се изявявали професионално на корта.

Тен на Малдивите събира още една рускиня – Вероника Кудерметова, която също като Сабаленка отпраши на почивка веднага след Рияд. Там с Елизе Мертенс (Бел) празнуваха с купата, след като през юни станаха шампионки и на „Уимбълдън“. Така 28-годишната Кудерметова, която e омъжена за треньора си Сергей Демехин, завърши сезона като №6 на двойки, №3 на сингъл и с $2,8 млн. от наградни фондове.

В разгара на сезона Вероника разказа за атаки от страна на Холгер Руне, който по-късно скъса ахилесово сухожилие в Стокхолм и в момента се възстановява. „Руне ми обръщаше доста внимание и не спираше да ми пише. В един момент просто му казах: „Момче, вероятно съм твърде стара за теб, а освен това ще разбереш, че имам съпруг, ако разгледаш профила ми в социалните мрежи (Руне е на 22 – б.а.). Впоследствие той ми се извини и оттогава определено му е неловко покрай мен, защото спря да ме поздравява на турнирите“, разказа Кудерметова, а нейната сънародничка Анна Калинская също призна за свалки от страна на Руне.

Ледената прелест на Доломитите избра третата ракета на Украйна Даяна Ястремска.

Световната №27 се съблече за последователите си в Инстаграм край басейна на 5-звездния хотел „Адлер Лодж Алпе“, където освен на чудните гледки на италианските върхове се наслаждава и на тренировките в просторната фитнес зала. „Когато планината спи, аз се движа“, написа хубавицата от Одеса, чиито крака бяха обявени от феновете за най-хубавите в тура.