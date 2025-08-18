Н а крайно шокираща и възмутителна гледка попаднаха пътниците на полет на авиокомпанията EasyJet, изпълняващ курс от Лондон до испанския град Аликанте.

На борда на самолета се качила британска двойка, на около трийсетте, която още в началото на полета прекалила с алкохола.

Вдигаха невероятен шум от местата си, а жената изглеждаше много, много пияна, разказа един от пасажерите в самолета пред „Дейли мейл“, съобщи novini.bg.

По думите му жената продължавала да се налива безпаметно с алкохол, въпреки молбите на екипажа да спре с пиенето. Вместо това, една от стюардесите ѝ предложила да ѝ донесе кафе, което раздразнило жената и тя почнала да крещи още по-силно.

Малко след това тя станала от мястото си и, олюлявайки се, тръгнала към тоалетната, казвайки, че не се чувства добре.

Щом влезе вътре, повика приятеля си при нея, защото имала нужда от помощ. Той влезе и заключиха вратата. После започнаха да се чуват много силни звуци, стонове и трясъци, разказа друг пасажер.

Преди това двамата заявили, че ще станат част от клуба на „мил-хай“ – английски израз, отнасящ се до тези, които правят секс на борда на самолет.

Една от стюардесите опитала да отвори вратата, но безуспешно. Едва когато самолетът кацнал на летището в Аликанте, двойката била задържана от полицията още на пистата.

От авиокомпанията потвърдиха за случая и подчертаха, че няма да толерират подобно поведение на борда.

Сигурността и здравето на нашите клиенти и екипаж винаги са били и ще бъдат главен приоритет, увериха от авиокомпанията.