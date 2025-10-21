Старец прояви прекомерна самовлюбеност, симулирайки смъртта си, за да провери кой ще го оплаче и кой ще подмине кончината му с лека ръка.

74-годишният Мохан Лал от Кончи, индийския щат Бихар, подложил на тест своите съселяни, организирайки фалшиво погребение. Местните били шокирани от скръбната вест за внезапната смърт на ветерана от Военновъздушните сили на страната. Новината плъзнала бързо из Кончи, стотици се събрали да го изпратят в последния му път и да вземат участие във всички традиционни ритуали.

По време на погребението Лал се изправил в ковчега си. Присъстващите изпаднали в ужас от "възкръсването" на мъртвеца. Скоро след това разбрали, че всичко е било просто извратен тест, измислен от 74-годишния мъж, за да види колко хора се интересуват от него.

.

„След смъртта хората носят ковчега, но аз исках да го видя с очите си и да разбера колко уважение и обич ми отдават“, разяснил Мохан, когато го попитали защо си е направил труда да организира фалшивото погребение.

Мохан помолил някои от роднините си да му помогнат да разпространи новината за смъртта му, а други хора го закарали до крематориума на украсена катафалка, за да са сигурни, че номерът ще изглежда правдоподобен. Присъствието на стотиците хора зарадвало Мохан и го уверило в уважението на общността.

Като компенсация за инсценировката и последвалия шок, Мохан организирал празнично угощение за цялото село, писа odditycentral.com.