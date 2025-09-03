Д раматично видео запечата изумителния момент, в който скъпа луксозна яхта се преобърна и потъна само мигове, след като беше пусната на първото си плаване.

Потресаващитe кадри показват как лодката на стойност 1 500 000 лева (700 000 паунда) се натъква на проблеми само секунди, след като излиза в морето.

Едва докоснала морските вълни, яхтата започва да се накланя на една страна. Пътниците в паника започват да търсят спасение, скачайки във водата.

Удивителният инцидент се е разиграл край бреговете на Зонгулдак - популярна туристическа дестинация в Северна Турция - на 2 септември.

Клип, заснет с телефон, улавя момента, в който плавателният съд се преобръща в дълбините.

Като начало, пускът на плавателният съд изглежда преминава безпроблемно.

Лодката - наречена Dolce Vento - е трябвало да направи първото си пътуване с пасажери.

Но бедствието се случва само за няколко секунди.

24m Medyılmaz Shipyard yacht Dolce Vento sinks immediately after launch...



The incident occurred at approximately 2.30pm yesterday (2 September) at the yard's facilities in Eregli, Turkey.



More information here: https://t.co/nh9ovvMcNs pic.twitter.com/aO1kpgzkY1 — BOAT International (@boatint) September 3, 2025

Съвсем скоро след пуска започва зловещо да се накланя и бързо става очевидно, че корабът се преобръща .

На борда настъпва паника, докато корабът се накланя все повече и повече към морето.

И само 15 минути след началото на първото си плаване, луксозната яхта потъва.

За щастие, никой не е ранен или убит при плашещия обрат на събитията.

Собственикът, който е от Истанбул, капитанът и двама членове на екипажа на борда успяват да доплуват до брега невредими.

След потъването на кораба, екипи на бреговата охрана и пристанището са изпратени да установят охранителен периметър.

Изпратени са и спасителни екипи, за да започнат възстановителни работи.

Служители на корабостроителницата заявиха, че ще бъде проведено разследване, за да се установи причината за потъването.

Докато разследването продължава, експерти предполагат, че проблемите със стабилността, причинени от грешки при изчисляването на метацентричната височина на лодката, са най-честите фактори при този тип инциденти.

A luxury yacht worth 1 million dollars in Zonguldak sank just 15 minutes after being launched.

The owner and crew swam to shore. pic.twitter.com/3Lh6wCUcCd — DECK TV (@decktvcom) September 3, 2025

*Източник: The Sun