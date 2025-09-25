Л идерът на опозиционната македонска партия Демократичен съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети предупреди, че ако Северна Македония се отклони от пътя към Европейския съюз, страната ще се разцепи - едни от гражданите ще тръгнат към Албания, а други към България.

Това съобщи албаноезичният новинарски портал Tetova Sot, който публикува изявлението му от Тетово - град населен предимно с албанци, информира bulnews.

Преди дни ДСИ съобщи, че следи с голяма загриженост засилването на политическото и културно влияние на "сръбския свят" в Северна Македония чрез откритата подкрепа на настоящото правителство, водено от ВМРО-ДПМНЕ.

Беше обърнато внимание, че на територията на Северна Македония все по-често се провеждат събития, организирани от Белград, на които се промотират исторически разкази за "Стара Сърбия" и така наречените "сръбски освободители", като по този начин се обижда идентичността и държавността на страната.

Сега лидерът на ДСИ Али Ахмети предупреди директно премиера Християн Мицковски: "Ако Македония не продължи пътя си към ЕС, тогава гражданите на тази страна няма да имат друг избор, освен да тръгнат едни с Албания, а други - с България! Затова не подхранвайте съгражданите ни с омраза, защото не албанците превземат държавата, нито Албания, нито България. И Албания, и България са в ЕС, къде ще бъдем ние?", пита Ахмети.

"Днес в Тетово беше нашият предизборен щаб, определящ важна стъпка в историческия референдум, който ни очаква. Тази изключителна мобилизация е доказателство, че албанците се обединяват, че са решителни и готови да защитават достойнството, равенството и европейското бъдеще на земята ни. Обединението на политическите сили в този съюз е най-силният ни отговор на предизвикателствата, пред които са изправени "закъснелите патриоти", заявява лидерът на ДСИ.

"Знаем, че пътят ни не е лесен, но нашето единство е гаранция, че никой не може да ни спре. Този референдум не е за една-единствена партия, нито за един отделен човек, той е за албанците и нашата земя", казва още Ахмети.