В ладимир Путин е готов да се срещне лице в лице с президента на Украйна Володимир Зеленски. Това заяви външният министър на Русия Сергей Лавров.

Срещата ще е в рамките на преговорите за мир за войната в Украйна.

Putin is ready to meet with Zelensky, only if all the issues that require discussion at the highest level have already been thoroughly worked out.



-- Lavrov



Translation: Putin will meet with Zelensky only to sign the capitulation paperwork. pic.twitter.com/viiGTYVEO7 — Olga Bazova (@OlgaBazova) August 21, 2025

Лавров заяви пред репортери в четвъртък, че Путин е готов да се срещне с президента Володимир Зеленски, стига всички въпроси, които трябва да бъдат обсъдени, да бъдат добре решени предварително.

"Нашият президент многократно е заявявал, че е готов да се срещне, включително с г-н Зеленски, с разбирането, че всички въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво, ще бъдат добре разработени, а експерти и министри ще подготвят съответните препоръки“, каза той на пресконференция след среща в Индия.

Той също така отправи критики към Зеленски във връзка с парламентарните развития в Украйна относно легитимността му да подписва подобни споразумения.

Putin: I am ready to meet with Zelensky, but any agreement must be signed by Ukraine’s legitimate authorities.



Russia wants to end the conflict in Ukraine as soon as possible, ideally through peaceful means [black is white]



1/ pic.twitter.com/K4t0GOxwqb — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 19, 2025

От своя страна украинският президент по рано в четвъртък заяви, че също е готов да се срещне с Путин, но при наличието на всички необходими гаранции за сигурност за страната му.

СРЕЩА ПУТИН-ЗЕЛЕНСКИ – само при ясни гаранции за сигурност!

Руската пропаганда и дори самият Путин, се опитват да делегитимират Зеленски като партньор в преговорите и в миналото са заявявали, че Кремъл ще се срещне само с нов украински президент.

През февруари украинският парламент одобри резолюция, която позволи на Зеленски да остане на поста си и отложи президентските избори, докато страната е във война.

„И, разбира се, с разбирането, че когато и ако – надявам се, когато – се стигне до подписване на бъдещи споразумения, въпросът за легитимността на лицето, което подписва тези споразумения от украинска страна, ще бъде решен“, каза министърът.

Коментарите на Лавров изглеждаха като потвърждение на съобщения от Белия дом, според които е постигнато предварително споразумение между двамата врагове.

Действителните подробности за потенциална среща не са потвърдени, тъй като светът очаква отговор от Украйна .

Зеленски вече е заявявал, че е готов да се срещне с руския си враг. Смята се обаче, че всяка среща на върха ще трябва да се проведе на неутрална територия.

В интервю за Би Би Си , украински източник заяви, че Украйна „веднага е отхвърлила“ предложението на Путин той и Зеленски да се срещнат в Москва.

Прессекретарят на Доналд Тръмп, Каролайн Ливит каза, че Тръмп се надява двамата да могат „да се включат в пряка дипломация“. Тя не коментира съобщенията, че Путин е предложил руската столица като място за провеждане на двустранни разговори.

Междувременно, Тръмп заяви, че се оттегля от мирните преговори.

WELL THAT WAS A BIG WASTE: TACO Trump steps back from Russia and Ukraine peace talks for now, sources say https://t.co/clzHObRlm6 — Lesley Abravanel 🪩 (@lesleyabravanel) August 21, 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се оттегли от организирането на мирни преговори между Русия и Украйна и ще остави на Владимир Путин и Володимир Зеленски, президентите на Русия и Украйна, сами да организират двустранна среща .

Британският вестник „Дейли телеграф“ съобщава, че това е било съобщено на „Гардиън“ от неназовани източници от администрацията на Тръмп.

Твърди се, че Тръмп е казал на съветниците си, че ще бъде домакин на тристранна среща с двамата лидери едва след като за първи път се срещнат лице в лице.

„Дейли Телеграф“ съобщава, че тази информация идва след трескава седмица на дипломатически дейности, по време на която Путин пътува до Аляска за разговори с президента на САЩ, последвана от среща между Зеленски и европейски лидери с Тръмп във Вашингтон в понеделник.

*Източник: Mirror, BBC, The Guardian

Росица Лаханова