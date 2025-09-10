Б ританската актриса Мириам Марголис, известна по цял свят с ролята на професор Помона Спраут от поредицата „Хари Потър“, пусна шокиращ слух за близкия си приятел и колега Леонардо ди Каприо.

Двамата са станали близки приятели по време на снимките на филма „Ромео + Жулиета“.

84-годишната актриса разказа пред Daily Mail, че веднага щом се запознала с него, го помислила за гей. Тя разкри още как двамата са прекарвали часове в пазаруване заедно в Мексико Сити, където изборът на Ди Каприо да носи рокли е довел до неловко недоразумение.

Марголис похвали „великолепната“ актьорска игра на Ди Каприо и уникалния му поглед към света. „Мислех, че Леонардо ди Каприо е гей. Носеше рокля и не знам, усетих, че търси внимание. Мисля, че харесва хората да говорят за него. Бяхме в Мексико Сити – и това е, което правиш, когато си там, пазаруваш. На снимачната площадка казах, че искам да отида на пазар, а Лео ме попита дали може да дойде с мен”, разказа тя и добави: „Той дойде с рокля – не знам защо носеше рокля, ще трябва да го питате него. Спомням си, че беше като лятна рокля – беше горещо онзи ден”.

„Казах му: „Мисля, че си гей.“ Той ми каза: „Не съм, не съм.“ Настоявах: „Мисля, че ще разбереш, че си, грешиш. Както и да е, той не е гей. Моят гейдар беше виновен”, оправда се Марголис.

Мириам с умиление си спомняше работата си с младия Леонардо ди Каприо, описвайки го като „страхотен човек“.