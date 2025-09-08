П евицата Лейди Гага се оказа големият победител на наградите на MTV VMA.
Lady Gaga performing "Abracadabra" and "The Dead Dance" at @TheGarden 💜 #VMAs @LadyGaga pic.twitter.com/7QG2BJtPWJ— Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025
Певицата водеше номинациите с цели 12, включително в основни категории като „Видеоклип на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добър албум“, като прижра четири от тях.
Шоуто започна с приемането на наградата за изпълнител на годината преди изпълнението ѝ в „Медисън Скуеър Гардън“. Бруно Марс, който си сътрудничи с Лейди Гага по хита им „Die With a Smile“, спечелил наградата за най-добро сътрудничество, изоставаше точно зад нея с 11 номинации, предава Page Six.
Sending a huge congratulations to #ArianaGrande on winning Best Pop for brighter days ahead at the 2025 #VMAs! 🏆 pic.twitter.com/HaNxFUDYuc— Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025
Рапърът Бъста Раймс и певецът Рики Мартин вече бяха обявени за победители преди шоуто, като те бяха тазгодишните артисти, спечелили съответно първата по рода си награда MTV VMA Rock the Bells Visionary Award и първата награда MTV Latin Icon Award за разчупване на границите в своите музикални жанрове.
Марая Кери спечели най-високото отличие за вечерта - наградата „Вангард“ , което е първият ѝ филм „Лунен човек“ в 35-годишната ѝ кариера.
Witnessing Short n' Sweet by @SabrinaAnnLynn winning Best Album? 💿✨📁 Filing under #VMAs moments I'll cherish forever! pic.twitter.com/rMwdHntpi9— Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025
Други номинирани с най-голям успех бяха Кендрик Ламар с 10 номинации, Сабрина Карпентър и Розе от BLACKPINK с осем, Ариана Гранде и The Weeknd със седем, и Били Айлиш с шест. Чарли xcx имаше пет номинации, докато Bad Bunny, Doechii, Ед Шийрън, Jelly Roll, Майли Сайръс и Тейт Макрей получиха по четири.