П евицата Лейди Гага се оказа големият победител на наградите на MTV VMA.

Певицата водеше номинациите с цели 12, включително в основни категории като „Видеоклип на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добър албум“, като прижра четири от тях.

Шоуто започна с приемането на наградата за изпълнител на годината преди изпълнението ѝ в „Медисън Скуеър Гардън“. Бруно Марс, който си сътрудничи с Лейди Гага по хита им „Die With a Smile“, спечелил наградата за най-добро сътрудничество, изоставаше точно зад нея с 11 номинации, предава Page Six.

Рапърът Бъста Раймс и певецът Рики Мартин вече бяха обявени за победители преди шоуто, като те бяха тазгодишните артисти, спечелили съответно първата по рода си награда MTV VMA Rock the Bells Visionary Award и първата награда MTV Latin Icon Award за разчупване на границите в своите музикални жанрове.

Марая Кери спечели най-високото отличие за вечерта - наградата „Вангард“ , което е първият ѝ филм „Лунен човек“ в 35-годишната ѝ кариера.

Други номинирани с най-голям успех бяха Кендрик Ламар с 10 номинации, Сабрина Карпентър и Розе от BLACKPINK с осем, Ариана Гранде и The Weeknd със седем, и Били Айлиш с шест. Чарли xcx имаше пет номинации, докато Bad Bunny, Doechii, Ед Шийрън, Jelly Roll, Майли Сайръс и Тейт Макрей получиха по четири.

MTV VMA награди Лейди Гага Бруно Марс музикални награди победители