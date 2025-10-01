Н икол Кидман е „ядосана“ заради условията на предбрачния си договор с Кийт Ърбан , според който кънтри звездата може да си тръгне с над 17 милиона долара след раздялата им, разкрива Radar Online.

ПРИКАЗКАТА СВЪРШИ! Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

58-годишнata Актрисата и 57-годишният певец подписаха споразумението преди сватбата си през 2006 г. То дава право на Ърбан на 600 000 долара за всяка година брак – при условие че остане трезвен.

След 19 години заедно, вътрешни хора твърдят, че Кидман е „обзета от гняв“ и сега е готова да получи пълната сума.

Източник, близък до двойката, каза: „Никол смята, че клаузата е била вмъкната, за да защити Кийт, но в крайна сметка тя защитава финансите му. Тя го е подкрепяла по време на зависимостта му и сега вижда как той се възползва от нея. Това я е накарало да се чувства дълбоко предадена“.

Друг вътрешен човек каза, че изплащането е изострило напрежението в труден момент. Източникът твърди: „Кийт има право на огромно обезщетение, защото е останал трезвен. Никол се радва, че е останал по този път, но негодува, че обезщетението идва от нейния джоб. За нея това е като да сипва сол в раната от раздялата им“.

Ърбан винаги е бил откровен за борбата си с наркотиците и алкохола. В интервю с Опра Уинфри през 2010 г. той си спомня как Кидман е направила интервенция само месеци след сватбата им. „Тя предприе мерки и в крайна сметка започна тази интервенция. Беше направено по такъв начин, че усетих всичката й любов в този момент“, разказа той.

Двойката има дъщери Съндей Роуз, на 17 години, и Фейт Маргарет, на 14 години, и живеят разделени от лятото.