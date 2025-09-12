А встралийският актьор Лиъм Хемсуърт и моделката Габриела Брукс официално са сгодени!

29-годишната Брукс сподели щастливата новина в Instagram, публикувайки поредица от снимки, които разкриха нейния ослепителен нов годежен пръстен. На първия черно-бял кадър тя прегръща отзад усмихнатия Хемсуърт, показвайки искрящото бижу на ръката си. Втората снимка е спокойна морска гледка, а третата – близък план на ръката на Брукс върху бял чаршаф, фокусирана изцяло върху впечатляващия диамант.

Тя придружи публикацията само с бяло сърце – прост, но красноречив жест.

Хемсуърт, на когото предстои втори брак, и Брукс за пръв път предизвикаха слухове за роман през декември 2019 г., когато бяха забелязани заедно на брънч с родителите на актьора в Байрън Бей, Австралия.

Двойката официализира връзката си в Instagram през юни 2021 г., когато актьорът от „Вещерът“ публикува снимка с Габриела, брат си Крис Хемсуърт, неговата съпруга Елза Патаки и Лучиана Баросо – съпругата на Мат Деймън, на благотворителната вечеря Gold Dinner 2021 в Сидни.

За Хемсуърт това ще е втори брак – звездата от „Игрите на глада“ беше женен за носителката на „Грами“ Майли Сайръс. Двамата имаха бурна връзка в продължение на десетилетие, преди да се оженят през декември 2018 г. Бракът им обаче продължи по-малко от година и те финализираха развода си през февруари 2020 г.