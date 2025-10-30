В светските среди се шушука, че кралицата на попа Мадона е с голямо его и затова не се разбира с редица от колегите си.

Кои са най-популярните й „врагове“?

Елтън Джон

Тяхната вражда продължи десетилетия и започна в началото на новия век, когато Елтън Джон обвини Мадона, че пее на плейбек. Оттам започнаха дългогодишни взаимни обиди.

Екипът на Мадона отвърна, че тя „няма навика да злослови по адрес на други артисти“ – иронично твърдение, предвид броя на скандалите с нейно участие.

В крайна сметка, двамата заровиха томахавката, след като се срещнаха на Saturday Night Live и дори публикуваха общи снимки в социалните мрежи.

Лейди Гага

Ексцентричната Лейди Гага често е наричана „новата Мадона“. Но за самата Мадона това е обида, а не комплимент.

Сходството между хита Born This Way и Express Yourself от 1989 г. предизвика открита вражда между двете.

„Мадона и аз сме много различни“, заяви Лейди Гага през 2016 г. „Аз свиря на много инструменти, пиша музиката си сама, работя с часове в студио. Аз съм продуцент и автор, не просто изпълнител.“

Въпреки напрежението, през 2019 г. двете бяха заснети да се прегръщат на Оскарите, което сложи край на спора – поне засега.

Бой Джордж

„Всеки гей обича Мадона, а няма никой по-гей от мен“, шегуваше се Бой Джордж, но това не му попречи да я нарече „ужасен човек без капка чар“.

Конфликтът тръгнал още през 80-те, когато Джордж мислел, че са приятели. Една вечер в хотел в Ню Йорк, Мадона пристигнала с Шон Пен и просто се направила, че не го вижда.

„Тя е твърде самовлюбена, за да спомене дори името ми“, казва той. Мадона никога не му отговори публично.

Джанет Джексън

Любовните истории и семейните драми рядко свършват добре. Мадона обидила Джанет Джексън, докато била на среща с брат ѝ Майкъл Джексън.

По-късно, когато Джанет беше попитана за приликите с него в музикално отношение, тя отвърна хладно:

„Това е денс музика, да, но... това, което аз правя, има класа.“

Мадона твърдяла, че е „много изненадана от враждебността“, защото „никога не се е срещала с нея“.

Шер

Кралицата на попа срещу Богинята на попа — сблъсъкът беше неизбежен.

Шер нарече Мадона „груба и разглезена“, но винаги подчертаваше, че я уважава за постиженията ѝ и за това, че една жена е успяла да доминира над цялата музикална индустрия.

С времето напрежението между тях отшумя, а двете дори позираха заедно на събития.

