Х оливудска звезда така пощури известен мексикански наркокартел, че възмутените трафиканти директно му резнали доставките на дрога.

Любимецът на милиони зрители по света, за съжаление брутално пристрастен към кокаина - Чарли Шийн, успя да смае дори тези, чиято цел е все по-голямото разпространение на наркотиците.

Чарли обаче поръчвал такива бомбастични количества поради пристрастяването си, че заявките му били отказани от мексикански картел.

За невероятната ситуация разказва самият актьор в шоуто "60 minutes Australia".

"Никога не бяха виждали някой да употребява толкова много кокаин. Мислеха, че огромното количество, което поръчвах, е за продажба и че се занимавам с трафик", откровен е той пред камерата.

Шин, който е трезвен от 2017 г., сподели това признание, оставяйки репортерката Амелия Адамс шокирана.

„Картелът те е отрязал?“, попита го Адамс.

„Наистина, наистина“, отговори актьорът.

„Никога не бяха виждали някой да натрупва толкова много дрога“, каза той и добави: „Единствените други хора, на които са доставяли такива килограми, са били дилъри. Мислеха, че се занимавам с търговия.“

„Вярно ли е, че сте пушили седемграмови парчета крек кокаин?“, зачуди се Адамс.

„Ами, никога не съм взимал...“, отговаря актьорът.

Цялата драма на тежката му борба със зависимостите е описана в творбата му "Книгата на Шийн", в която той разказва за дългия си път към трезвеността.

Според Чарли Шийн, човекът, който го е спасил от дрогата и алкохола, е дъщеря му Сами.

Шийн признава пред Амелия Адамс, тежестта на чувство, че разочарова децата си, е повратната точка в живота му. Моментът, в който "изтрезнял" и поел обратно по пътя към обичта и доверието на близките си.