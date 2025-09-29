Х оливудска звезда така пощури известен мексикански наркокартел, че възмутените трафиканти директно му резнали доставките на дрога.
Любимецът на милиони зрители по света, за съжаление брутално пристрастен към кокаина - Чарли Шийн, успя да смае дори тези, чиято цел е все по-голямото разпространение на наркотиците.
Чарли обаче поръчвал такива бомбастични количества поради пристрастяването си, че заявките му били отказани от мексикански картел.
За невероятната ситуация разказва самият актьор в шоуто "60 minutes Australia".
"Никога не бяха виждали някой да употребява толкова много кокаин. Мислеха, че огромното количество, което поръчвах, е за продажба и че се занимавам с трафик", откровен е той пред камерата.
Шин, който е трезвен от 2017 г., сподели това признание, оставяйки репортерката Амелия Адамс шокирана.
„Картелът те е отрязал?“, попита го Адамс.
„Наистина, наистина“, отговори актьорът.
„Никога не бяха виждали някой да натрупва толкова много дрога“, каза той и добави: „Единствените други хора, на които са доставяли такива килограми, са били дилъри. Мислеха, че се занимавам с търговия.“
„Вярно ли е, че сте пушили седемграмови парчета крек кокаин?“, зачуди се Адамс.
„Ами, никога не съм взимал...“, отговаря актьорът.
Цялата драма на тежката му борба със зависимостите е описана в творбата му "Книгата на Шийн", в която той разказва за дългия си път към трезвеността.
Според Чарли Шийн, човекът, който го е спасил от дрогата и алкохола, е дъщеря му Сами.
Шийн признава пред Амелия Адамс, тежестта на чувство, че разочарова децата си, е повратната точка в живота му. Моментът, в който "изтрезнял" и поел обратно по пътя към обичта и доверието на близките си.