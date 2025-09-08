П огребението на италианския моден дизайнер Джорджо Армани, който почина в четвъртък на 91-годишна възраст, днес ще се проведе в средновековното село Ривалта, на около 100 километра южно от Милано, което е отцепено за случая.

ПОСЛЕДНО СБОГОМ: Италия изпраща Джорджо Армани! (СНИМКИ + ВИДЕО)

Според в. „Либерта“ на погребението ще има само около шестдесет души, в съответствие с желанието на Джорджо Армани за строго частно погребение. То ще се състои в малката църква „Сан Мартино“, в средновековното село Ривалта, разположено в долината Требия, където стилистът е прекарал част от детството си.

БГНЕС

Районът бе отцепен „от съображения за сигурност и за да се гарантира частния характер на погребението“. Джорджо Армани редовно посещавал това малко градче, разположено на няколко километра от Пиаченца, градът, където модният дизайнер е роден през 1934 г.

Той беше редовен клиент в ресторант „L'Antica Locanda del Falco“ в Ривалта. Собственичката му, Сабрина, отдаде почит в публикация в Instagram на „изключителния създател на красота“, припомняйки вкуса на дизайнера към „тортели пиачентини“, специалитет с паста от Пиаченца.

В Ривалта са погребани родители на Джорджо Армани - Мария и Уго - и брат му - Серджо.

Кметът на Милано Джузепе Сала днес обяви ден на траур в италианската икономическа столица, както и кметът на Пиаченца Катя Тараскони. В събота и неделя около 15 000 души отдадоха последна почит на модния дизайнер в открития параклис на театър „Армани“ в Милано, съобщи говорител на групата „Джорджо Армани“ пред АФП.

Сред тях бяха личности като бившия премиер Матео Ренци, композитора Лудовико Ейнауди, президента на ФК Наполи Аурелио Де Лаурентис и тенисистите Фабио Фонини и Флавия Пенета, предаде БГНЕС.

