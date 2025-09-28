Р ок ветеранът Род Стюарт разкри коя е песента, с която би искал да остане в историята.

Интересното е, че тя не е сред най-големите му хитове.

През шестдесетгодишната си кариера музикантът е радвал публиката с емблематични парчета като Do Ya Think I'm Sexy, Tonight's the Night (Gonna Be Alright) и Sailing. Но когато става въпрос за най-значимото му музикално постижение, певецът посочва по-малко известна и по-социално ангажирана песен.

Става въпрос за парчето The Killing of Georgie от 70-те години, пише „Дейли мейл“.

„Ако трябва да посоча една песен, с която наистина се гордея, това би била The Killing of Georgie. Защото тя разглеждаше много трудна тема още през 1976 г., което беше отдавна“, споделя той пред журналиста Дийн Гудман.

Парчето, включено в седмия му солов албум A Night on the Town, е в две части и засяга темата за хомофобията – нещо изключително рядко срещано в музиката по онова време. Песента разказва трагичната история на мъж, пребит и убит заради сексуалната си ориентация, и е вдъхновена от реална случка с познат на Род.

Преди време Стюарт призна, че бегло е познавал Джорджи и е поукрасил малко историята.

