Т яло в напреднал стадий на разлагане е било открито в понеделник в конфискуван автомобил Tesla, принадлежащ на певеца D4vd, в Лос Анджелис, пише Metro.

Полицията в Лос Анджелис е била извикана на паркинга за конфискувани автомобили заради „неприятна миризма, идваща от превозно средство“, се казва в изявление на органите на реда.

Пристигналите на място полицаи са открили предполагаеми човешки останки и впоследствие са започнали разследване за смъртен случай.

Автомобилът е престоял на паркинга няколко дни.

Съобщава се, че автомобилът Tesla е бил изтеглен и конфискуван, след като е бил изоставен на улица в квартала.

Видеозапис от паркинга показва жълта полицейска лента около колата, която е регистрирана на името на 20-годишния певец D4vd.

Според NBC Los Angeles служителите са открили останките в чанта в багажника на автомобила Tesla в Hollywood Tow. Изданието съобщава, че останките не са били цели и че идентификацията ще се забави поради напредналия стадий на разлагане.

От полицията също така са заявили, че D4vd сътрудничи на разследването.

Говорител на полицията е казал пред новинарската организация, че D4vd „е информиран за случилото се и въпреки че все още е на турне, той напълно сътрудничи на властите".

Междувременно източник от правоприлагащите органи е споделил зловещи подробности пред TMZ, че тялото е било намерено „нарязано“ и „силно разложено“, като точната причина за смъртта ще бъде установена от съдебен лекар.

Автомобилът Tesla, модел 2023 г., е регистриран на името на D4vd, чието истинско име е Дейвид Антъни Бърк, в Хемпстед, Тексас, съобщава ABC News.

В момента D4vd е на световното си турне „Withered“, кръстено на дебютния му албум, издаден по-рано тази година, и има планиран концерт във вторник вечер в The Fillmore в Минеаполис.

Кой е D4vd?

D4vd, което се произнася „Дейвид“, стана известен до голяма степен благодарение на присъствието си в TikTok, където има 3,6 милиона последователи.

Преди да се превърне в звезда, D4vd беше подгряващ изпълнител на турнето на SZA. Сега той има 33 милиона слушатели месечно в Spotify.

Певецът е най-известен с песни като „Here with Me“ и „Romantic Homicide“, които изпълни по време на дебютното си участие на фестивала Coachella през април.

Музикантът продължи да публикува в социалните си мрежи и тази седмица, въпреки че коментарите под публикациите му в Instagram са ограничени. Той сподели откъс от нова песен, която трябва да излезе на 19 септември.