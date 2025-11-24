Я н Клинг, член на шведската група AББA, почина на 85-годишна възраст, съобщи Aftonbladet , позовавайки се на сина му Матиас Клинг.

„Той винаги е бил запален по музиката. Дори като тийнейджър, той сядаше и запомняше всяко соло на Чарли Паркър. Така че имаше изключителен талант. Но най-вече ще запомня любовта му към музиката“, каза синът на музиканта.

Клинг е бил виртуоз на медни и лабиални инструменти. Неговото свирене може да се чуе в албумите на ABBA „Arrival“ (1976), „Voulez-Vous“ (1979), „Super Trouper“ (1981) и „The Visitors“ (1981). В допълнение към работата си с групата, той си сътрудничи с Бьорн Скифс , Тед Гардестад и други известни изпълнители.