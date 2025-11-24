П ървият нов електрически влак „Шкода“ пристига в България през януари 2026 г., а от април ще започне да обслужва пътници. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който беше на посещение в завода в Пилзен, Чехия.

Той провери напредъка по производството и направи първото тестово пътуване с вече завършения мотрисен влак. По план, до август 2026 г. страната ни ще получи всички 25 нови електрически влака, съобщиха от министерството на транспорта.

Новите вагони са нископодови, снабдени са с електронни табла, които показват информация на български и английски език, специализирана тоалетна за хора с увреждания, оборудвани са с wi-fi и побират по 666 пътници - 333 седящи и още толкова правостоящи.

Новите мотрисни влакове са на обща стойност над 639 млн. лв. без ДДС, изцяло финансирани от европейски програми. Основният договор за 20 влака е 511,4 млн. лв. без ДДС и се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. Допълнителното споразумение за още 5 влака е 127,8 млн. лв. без ДДС и се финансира по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.