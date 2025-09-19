А ктрисата от български произход Нина Добрев и колегата й Зак Ефрон предизвикаха слухове за романтична връзка, присъединявайки се към две известни двойки на разходка с яхта след раздялата ѝ с Шон Уайт, предава TMZ.
#EXCLUSIVE 👀 Zac Efron enjoys yacht trip with Nina Dobrev after her Shaun White split. https://t.co/zjEoKzHLzF pic.twitter.com/7gu2aRrYi5— TMZ (@TMZ) September 18, 2025
Нина и Зак бяха уловени от папараци на борда на яхта край бреговете на Италия, като с тях бяха с Майлс Телър и неговата съпруга модел Кели Спери , както и Чейс Крофорд и неговата приятелка модел Келси Мерит.
САМО СЕДМИЦА ПРЕДИ РАЗДЯЛАТА: Бившият на Нина Добрев хванат да купонясва с момичета в бар!
Двамата актьори показаха, че са си близки, като според изданието са били уловени да флиртуват. Пътуването с яхта беше изпълнено със забавни дейности като гмуркане с шнорхел, плуване, каране на джет, падъл борд и други.
A yacht day with Chace Crawford AND Zac Efron? My dream date. Cute. Nina Dobrev soaked up the sun with her famous friends following her split from fiancé Shaun White. ☀️ 📸: Instagram/Keleigh Teller pic.twitter.com/M0qV0Cbf41— Page Six (@PageSix) September 18, 2025
Не е ясно дали Зак и Нина се срещат, тъй като раздялата ѝ с Шон е все още прясна.