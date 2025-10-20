Н осителката на титлата „Мис България“ и водеща на предаването „Съдебен спор“ по NOVA Ромина Тасевска каза „Стоп!“ на телефоните за един ден и е аут от социалните мрежи.

Красавицата и писателят Иван Комита създадоха специална кампания „Ден без мрежи“ на инициативата „Модерно е да се чете“.

Ангажимент

В рамките на кампанията участниците поемат ангажимент в неделния ден да не използват никакви социални платформи, а времето си да посветят на семейството, спорта, природата или четенето на книга. Кампанията бързо набира популярност в социалните мрежи, където хаштаговете #денбезмрежи и #модерноедасечете се споделят от инфлуенсъри, журналисти и обикновени потребители. Идеята на инициативата е да напомни, че дигиталният свят може да почака, а реалният живот заслужава повече внимание. Сред първите известни личности, прегърнали идеята, е актрисата Деси Бакърджиева, публикувайки вдъхновяващ апел за повече баланс и осъзнатост в ежедневието.

Активни

„Като социално активен човек знам колко важни са мрежите в днешно време. Работя с тях, споделям чрез тях и общувам благодарение на тях. И въпреки че те не са ми основен източник на доходи, не се определям като инфлуенсър и нямам задължение да присъствам постоянно в пространството, понякога усещам, че ми идват в повече.

Затова отдавна избрах неделята да бъде ден, в който въобще да не влизам в социалните мрежи и да минимализирам използването на телефона като цяло“, споделя Ромина и допълва: „Искам да се насладя истински на времето със семейството ми. Да отидем на някой мач заедно, да прочета книгата, която през седмицата не съм успяла да довърша, да сготвим с децата нещо вкусно или да излезем сред природата. Вярвам, че ако си подарим този ден, ще си върнем повече близостта, спокойствието и радостта от малките неща. Ако и вие вярвате, че истинските моменти се случват офлайн, присъединете се към инициативата ни“.