У никални снимки и илюстрации пуска НАСА всеки ден за милиони любопитни жители на планетата Земя.

С тях космическата агенция обяснява цикъла на Вселената – звезди умират, други се раждат, спътници сменят премените си. Космическият кръговрат си лети, а земните учени откриват все нови и неподозирани проявления на съставните части в близки и далечни галактики.

Залезът на боговете

Lorenzo Busilacchi

Рядък климатичен феномен е уловен на тази снимка, направена на 22 август край Сант'Антиоко, Сардиния, Италия. Червената светлина на божественото залязващо Слънце е разпръсната от гъста атмосфера в иначе тъмната централна сянка на планетата. Истинско мистично видение на място, където се разказват истории за пришълци от други светове.

Вода

Jack Cook, Adam Nieman, Woods Hole Oceanographic Institution

Въпреки че океаните покриват около 70% от земната повърхност, те са плитки в сравнение с радиуса на Земята. Илюстрацията показва какво би се случило, ако цялата вода от повърхността се побере в топка. Радиусът й ще бъде само около 700 км. А средната топка изобразява цялата течна прясна вода на Земята, докато най-мъничката, която почти не се забелязва и е като точица, показва обема на всички земни езера и реки. Има теории (недоказани), че по-значителното количество от водата е далеч от земната повърхност.

Пеперуда

NASA, ESA, CSA, Webb

Тази пеперуда може да роди планети. Мъглявината, породена от разпада на звездата IRAS 04302+2247, образува прахообразен диск, който е активна система за формиране на планети и вероятно след „само“ няколко милиона години това ще се случи, а след няколко милиарда ще има цяла система като нашата Слънчева. Снимката е в инфрачервения спектър, направена от космическия телескоп „Джеймс Уеб“.

Изход

NASA, Expedition 73, Nicole Ayers

От Международната космическа станция астронавтката Никол Айърс заснема как от атмосферата на нашата планета излиза спрайт. Това е вид мълния, която не отива към Земята, а излита в Космоса. Учените нямат точно обяснение за този феномен, известен едва от четвърт век. Има всякакви спекулации по въпроса, в това число и за извънземни, които излитат под формата на плазма, но и те са само фантазия, поне засега.

Гущер

Ian Moehring & Kevin Roylance

Тази е от най-големите известни ни мъглявини, намира се до съзвездието в северното полукълбо Гущер, на което е и кръстена. По размер е сравнима със съседната ни голяма галактика Андромеда. За това изображение са били необходими три нощи, за да може мъглявината да бъде обхваната цялата. Червеното е голямо количество водород.

Затъмнение

Wang Letian (Eyes at Night)

Поредица от снимки на последното лунно затъмнение, което бе на 7 срещу 8 септември, е вкарана в един кадър. Слънчевата светлина, разпръсната от атмосферата в земната сянка, кара лунната повърхност да изглежда червена, което породи и доста суеверия за Кървава луна. В пълната фаза на това спокойно затъмнение Луната бе изцяло в земната сянка за около 83 минути.

Триъгълник

Andrea Vanoni

Този триъгълник над Слънцето не е космически кораб, а протуберанс, който стоя над светилото дълго време и бе заснет от множество лаборатории по Земята. Цикличните магнитни полета на Слънцето насочват потока от енергийни частици, понякога задържайки светещи газообразни структури във въздуха в продължение на месеци, обясняват от НАСА. Този триъгълник е доста по-голям от нашата планета.

Какавида

Luis Romero Ventura

Мъглявината IC 5146 е една от най-красивите и е известна още с името Какавида. Широка е почти 15 светлинни години и се намира на около 4000 светлинни години разстояние към съзвездието Лебед (Cygnus). Ярката звезда близо до центъра вероятно е само на няколкостотин хиляди години, но около нея вече се забелязва изчистване на пространството от праха и газа на молекулярния облак.

Сиянието

Jason Dain

Удивителната снимка е направена на 12 август, когато метеор от Персеидите преминава през нощното небе западно от Халифакс, Нова Скотия, Канада. По това време има и северно сияние, обагрящо небето в нюанси на розово, червено, пурпурно и зелено.

Да Винчи

Francisco Sojuel

Облак обрамчва Луната с пръстен като Сатурн и създава погрешно впечатление за земния спътник. В долната част на Луната се вижда лека фаза на полумесец, като по-голямата част от повърхността й е видима от отразената земна светлина, известна още като сияние на Да Винчи. Зад огромния вулкан Пакая се виждат светлини от малки селища в Гватемала.

