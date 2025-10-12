К осмосът танцува своя танц от комедии, но преди всичко от трагедии, които носят толкова красота, а са символ на големи драматични събития. НАСА всеки ден публикува снимки от нашата планета и Вселената, опитвайки да ни доближи до по-близки обяснения как всичко се е зародило и накъде отива. Космосът продължава своя неумолим танц към края на времето и пространството, а учените пък ни съобщават с доказателства, че може би вече са засекли сигнали от друга Вселена. Но преди това – към танцът на нашата.

Марсиански леопард

Леопардови петна по марсиански скали са открити от роувъра Perseverance на НАСА. Проучванията сочат, че има голяма вероятност тези петна да са резултат от древен марсиански живот. Диаметърът им е само няколко милиметра. Смята се, че има вероятност микроби да са генерирали енергия с химични реакции, които са превръщали скалата от червена в бяла, оставяйки тъмен биосигнатурен пръстен, подобно на някои подобни петна по земни скали. Въпреки че не са изключени други, съвсем небиологични обяснения, спекулациите, фокусирани върху този потенциален биологичен произход, предизвикват много интесес.

Зелен лимон

Кометата C/2025 A6, наричана още Лимон, бе открита в началото на тази година и се насочва към вътрешната част на Слънчевата система. Ще заобиколи Слънцето на 8 ноември. Най-близо до Земята ще е на 21 октомври - тогава ще е на около половината от разстоянието Земя - Слънце. Смята се, че ще може да се види и с невъоръжено око – сутринта преди зазоряване докъм средата на октомври, а след това - вечерно време.

Слънцето и сянката

Това мъничко, черничко не е слънчево петно, а Международната космическа станция (МКС) със скачена за нея капсула Dragon Crew, заснета да преминава пред Слънцето. МКС преминава за части от секундата пред нашата звездата и това се е случило през 2021 г., а НАСА сега показва снимката.

Прах на вятъра

Може ли да има торнадо вътре в друго торнадо? - може би не. А торнадо да е вътре в по-голям прашен дявол? - може би не, защото торнадата падат от небето, а прашните дяволи се издигат от земята. Но на уникалната снимка е прашен улей – необичаен вид торнадо, за което е известно, че се появява на ръба на силна гръмотевична буря. Снимката е направена в Канзас, САЩ, през юни 2019 г. Истинското торнадо е в центъра, а външната обвивка вероятно е от прах, изхвърлен от него. Засега само на Земята знаем за торнада, въпреки че на Слънцето е открита подобна активност, а прашните дяволи са до по-често срещани на Марс.

Обсерватория по пекински

През 15-и век астрономите издигат устройства на мястото на Пекинската древна обсерватория (така се нарича), за да измерват и проследяват позициите на звезди и планети. Някои от големите, богато украсени астрономически инструменти все още стоят. До обсерваторията се стига с метро. Сега само най-ярките небесни обекти са видими на фона на градските светлини.

Бурята

На 12 август миналата година се случва мощна геомагнитна буря, озаряваща под формата на северно сияние небето над Валентуна, Швеция. Долу се виждат яркият Марс и още по-яркият Юпитер. Преминават и метеорити от Персеидите, както и прах от предизвикващата ги комета Суифт-Татъл. А се вижда и звездният куп Плеяди.

Гневът на боговете

Дъжд от космически части се изсипва върху щата Юта. Наречени са Аматерасу по името на японската шинтоистка богиня на слънцето и са от най-мощните, които сме засичали. Произходът на Аматерасу остава загадка. Първо, не е известно как която и да е отделна частица или атомно ядро може на практика да придобие толкова много енергия, и второ, опитите да се проследи частицата до мястото, откъдето е възникнала, не са показали вероятен потенциален източник. Смята се, че удари на космически частици предизвикват отделянето на светкавици по Земята.

Две следи

Случайна снимка в Болтън, Великобритания, улава избледняващия лик на Луната, през който преминава самолет и оставя следи. Фотосът е направен толкова скоро след изгрев слънце, че самолетът е бил осветен отдолу, както и инверсионната му следа.

Сблъсък

Това е илюстрация на най-силния измерен досега сигнал за гравитационна вълна. Анализът показа, че събитието е създадено, когато две черни дупки, всяка с маса около 33 пъти повече от Слънцето, се сливат в една по-голяма, която е около 63 слънчеви маси. Въпреки че сблъсъкът се е случил на около милиард светлинни години разстояние, сигналът е бил толкова силен, че всичко е измерено с изключителна точност.

Риба на сухо

Тази мъглявина е каталогизирана като SH2-63 (LBN 86), но астрономите са я нарекли Орлов скат (Eagle Ray Nebula), защото по някакъв начин им прилича на грациозната океанска риба. Тя е тъмна мъглявина и се смята, че е от прах и изобилства от въглерод, силиций и кислород, често покрити със замръзнал въглероден оксид и азот. Намира се в съзвездието Стрелец, където се смята, че са струпани най-интересните космически обекти в нашата галактика.