О бщина Средец преустановява приемането на заявления за поставяне на гаражни клетки в общински урегулирани поземлени имоти, разположени в междублокови пространства, съобщиха от общинската администрация на сайта си.

Решението е взето след голям брой постъпили искания от граждани, като общината посочва, че не може да бъде изготвена схема за поставяне на гаражи.

Причината е, че наличните площи не са достатъчни за всички желаещи, което би създало имуществено-правни претенции и неравнопоставеност между жителите. От администрацията уточняват, че съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията върху общински поземлени имоти могат да се поставят само определени видове преместваеми обекти, сред които не попадат гаражните клетки.

Като алтернативно решение община Средец планира да включи в капиталовата си програма поетапно изготвяне и реализиране на проекти за благоустрояване на междублокови пространства.

В уведомление на кмета инж. Иван Кичев, публикувано в сайта на администрацията и цитирано от БТА, се посочва, че се предвижда изграждане на паркоместа, обновяване на пешеходни тротоари и алеи, подобряване на парковото осветление, а при възможност и изграждане на детски площадки.