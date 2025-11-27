Т урската актриса Ирем Хелваджъоулу се развежда със съпруга си – бизнесмена Урал Каспар, само месец след като роди дъщеря си Сора. Двамата са решили разводът да е по взаимно съгласие.

Бракът им просъществува само една година. Още преди да се облекат в бяло, Ирем и Урал вече бяха скъсали трайно и сватбата им предизвика изненада. Малко след като роди момиченцето си пък звездата от „Слънчеви момичета“ и „Ти разкажи, Черно море“ претърпя силен шок при инцидент. Докато се разхождаха по семейному, край тримата се случи катастрофа, при която мотоциклет буквално прелетя на метри от тях и се приземи на тротоара. В паниката си Ирем, която държеше бебето на ръце, падна и си удари сериозно главата. Наложи се повторно да шият ръката й, която пък беше в рани от предишен инцидент. Тогава Ирем Хелваджъоулу сподели, че е изживяла голям ужас и мисълта й е била само как да предпази бебето, а мъжът й също пострада, но след като им бе оказана медицинска помощ, се прибраха у дома по живо, по здраво.

Новината за раздялата на Ирем и Урал предизвика изненада. Те демонстрираха, че са едно сплотено семейство и често бяха виждани да се разхождат със Сора, за раждането на която той пусна възторжени и благодарствени постове в социалните мрежи. Сега турските медии гадаят какво е провокирало едно такова решение.

Ирем неведнъж е споделяла, че мечтае за семейство и дете и че сватбата ѝ с Урал се е състояла само защото е предложила брак на бизнесмена. Новината за предстоящия развод на турската звезда е пълен шок за обществеността. Феновете на Хелваджъоулу са уверени, че раздялата е логичен завършек на любовната история на актрисата.

Агентът на актрисата, самата тя, нейните приятели и членове на семейството отказват коментари. Урал Каспар също предпочете да запази мълчание и отказа да потвърди или отрече новината за развода им.

Ирем Хелваджъоулу е родена на 2 февруари 1990 г. в Германия. Майката на бъдещата турска звезда е домакиня, а баща ѝ е военен пилот. Ирем е второто дете в семейството, има по-голяма сестра. Бащата на Хелваджъоулу е властен и взискателен мъж. Той се завръща със семейството в Турция, когато най-малката му дъщеря е на година и половина. Поради честите премествания Ирем трудно си създава приятелства. И до днес тя не крие, че е по-скоро интроверт.

Сцената винаги я е привличала. Дори в гимназията тя била сигурна, че ще стане актриса. Ирем се страхувала, че баща ѝ ще се противопостави на желанията ѝ, но противно на всички очаквания той напълно подкрепя най-малката си дъщеря. След като завършва гимназия, тя се записва във филиала на Центъра за изкуства „Мюдждат Гезен“, една от най-престижните образователни институции в Анкара. По същото време Ирем започва да посещава прослушвания и първоначално работи като модел в нискобюджетни реклами.

Ирем Хелваджъоулу дебютира на екран през 2010 г. Получава епизодична роля в популярния сериал „Бехзат: Серийни престъпления в Анкара“. Две години по-късно е избрана за ролята на Нурбахар в култовата сага „Великолепният век“. Актрисата превъплъщава любимата наложница на Шехзаде Мехмет.

По-нататъшната кариера на актрисата процъфтява. Тя редовно получава нови покани за филми и работи на непълен работен ден като модел в свободното си време. Ирем участва във филми и сериали като „Дъщерите на Гюнеш“, „Стая 309“, „Историята на органичната любов“, „Дъщеря ми и аз“ и други.

През 2018 г. Хелваджъоулу получава главната роля в сериала „Ти разкажи, Черно море“, което я прави международна знаменитост. Историята на нещастната Нефес, спасена от тираничния си съпруг, плени милиони сърца по целия свят, в това число и у нас. Много фенове все още смятат сериала за истински шедьовър. Дуетът на Ирем и Улаш Туна Астепе печели наградата „Златна пеперуда“ за най-добра телевизионна двойка.

Същата година Ирем участва в пълнометражния филм „Всичко е красиво с теб“, а три години по-късно се завръща на екраните със сериалите „Чаках те толкова дълго“ и „Проблеми на главата ми“. Въпреки че и двата проекта не успяват да постигнат резонанс сред публиката и критиците, феновете на актрисата са във възторг от завръщането ѝ на екрана. Много от феновете на Хелваджъоулу отбелязват, че актьорските ѝ умения са се подобрили значително.

2022 г. е най-продуктивната година за актрисата. Хелваджъоулу участва в няколко проекта: филма „Ефлатун“ и сериалите „Бягство“, „Детето е майчина тайна“, „Преплетени съдби“, „Сърдечна болка“. През 2024 г. се състоя премиерата на нов сериал, наречен „Черна черница“. За съжаление поради ниските рейтинги той беше спрян след шестия епизод.

Към 2024 г. филмографията на Ирем Хелваджъоулу включва 19 проекта, най-популярният от които е сериалът „Ти разкажи, Черно море“. За съжаление турската актриса все още не е повторила този успех. Но феновете ѝ вярват, че най-доброто ѝ предстои.

През октомври 2024 г. Ирем Хелваджъоулу се омъжи за бизнесмена Урал Каспар. Двойката регистрира брака си скромно, а актрисата, както вече споменахме, признава, че тя е инициаторът на брака им.

Ирем се опитва да прекарва свободното си време далеч от оживения град. Обича природата и чете много. Има няколко котки у дома, които смята за най-добрите си компаньони.

Звездата признава, че няма близки приятели и е по-скоро интроверт.

В интервю турската поп звезда призна, че на практика няма близки приятели. Ирем многократно е обвинявана в прекомерна пластична хирургия, но тя никога не е потвърждавала или отричала тези твърдения. През последните няколко години обаче външният ѝ вид претърпя драматични промени, а бременността я разкраси неимоверно.

Кристи Петрова