Д окато у нас или няма праведници, или сме слепи и глухи за тяхната святост, то съседни нам църкви през последния век канонизираха десетки клирици. Един от тях е Нектарий Егински. Той бе канонизиран през 1961 г. и оттогава култът към него се разраства с всяка година. За това помагат стотиците свидетелства за чудеса както в Гърция, така и в България.

Монах

В Калоферския манастир „Рождество Богородично“ преди време атонски монах донесъл мощи на светеца и оттогава започнали да се случват невероятни чудеса и знамения. Духовници от района разказват за случая на 40-годишната Галина от Карлово, диагностицирана с рак. Местен свещеник я насочил да отиде в обителта и да се помоли за здраве на св. Нектарий. Жената започнала да идва редовно и да се моли. Наскоро дошла да съобщи на монахините, че се е излекувала.

Мариана от Пловдив страдала от автоимунното заболяване лупус. Тя също е спасена свише за почуда на докторите след поклонение в обителта пред мощите на егинския чудотворец.

Освен чудеса на изцеление монахините съобщават и за защита в трудни ситуации. Покривът на манастира протекъл и сестрите започнали да се молят на св. Нектарий. Малко след това на поклонение дошъл човек, който се занимавал именно с ремонт на покриви и закърпил положението.

Най-много свидетелства за застъпничество на този светец пред Бога има в съседна Гърция. Там хора от различни националности разказват за изумителна ненадейна защита в трудни ситуации – болести, лични проблеми и какво ли не. Твърди се още, че небесният ангел е защитавал хора при бедствия и инциденти, както и спортисти, които го почитат като свой покровител.

Прогноза

Един от известните случаи на чудотворната намеса на св. Нектарий е изцелението на жена, гаснеща от рак. Тя била в последен стадий на болестта. Вече получила прогнозата на лекарите, които не давали повече надежда за живот. Пациентката започнала горещо да се моли на светеца. През нощта той й се явил и я уверил, че ще бъде излекувана. И наистина, скоро здравословното й състояние се подобрило бързо, което лекарите не могли да обяснят.

Манастир

Доста свидетелства има записани в основания от св. Нектарий женски манастир „Света Троица“ на остров Егина, където по-късно е вдигнат и храм в негова чест. Там праведникът живее като монах до своята земна кончина, след което е погребан. Днес се пазят неговите мощи и лични вещи, сред които епитрахил, писма, икони. Миряни са описали след посещение случаи като: излекуване на саркома, възстановяване след парализа, изцеление след инсулт, емболия, зарастване на счупен крак, разрешаване на личен проблеми, намиране на работа, подкрепа при трудни решения, духовно напътствие.

Африка

Игуменката Томотея разказва, че една новокръстена девойка дошла от Африка:

„Тя влезе в стаята на Светеца да се поклони и заспа! Когато се събуди, ни разказа, че вратата се е отворила пред нея… Вратата е била от вътрешната стая на светеца, където пазим одеждите му. Отвътре излиза старец и й казва: „Знам, дете мое, защо си дошла. И ще ти помогна и всичко ще бъде наред!“. Светецът й се явил в зелените си одежди (той се явява на мнозина в такива). Проблемът й бил, че детето й в Африка било болно и лекарите не можели да й помогнат. Когато се върнала, детето й било изцелено!“.

При друг случай парализиран след инцидент мъж вече нямал никаква подвижност и лекарите не му давали надежда скоро да проходи. Страдалецът имал в сърцето си голяма вяра към св. Нектарий. Заради това бил доведен от близките си при гроба му в Егина, намиращ се в близост до Атина. Той се помолил горещо. Според неговия разказ внезапно почувствал интензивна енергия и сила, преминаващи през цялото му тяло. С нейна помощ успял да се вдигне на крака сам. Това изцеление оставило присъстващите безмълвни и се смята за едно от най-впечатляващите чудеса на егинския чудотворец.

Инсулт

На 7 април 1970 г. жена от Сяр (Гърция) получила инсулт с парализа на лявата страна. Тя разказва, че насън й се явил св. Нектарий, който я помолил да направи три поклона, да се помоли и да се помаже със „свето масло“. Всичко това тя сторила в съня си и на следващата сутрин се събудила без болка и способна да стане сама.

Едно от новите чудеса е свързано с млад мъж, който стоял без работа от пролетта на 2024 г. Скоро след като дошъл да се черкува в манастира „Света Троица“, изпратил писмо. В него описва, че няколко дни по-късно бил нает в една от най-големите фирми в света за одит със седалище Лондон. „Те се свързаха с мен, а не аз с тях. Казаха ми, че мога да работя дори от вкъщи и ми изпратиха компютър“, не може да се нахвали младият мъж на име Евстрати Л.

Канада

Момиче, живеещо в Онтарио, Канада, описва следния случай: през 2024 г. изследванията й показали сарком на меките тъкани. Прогнозите не били добри, но за да се потвърдят или отхвърлят, трябвало да й вземат биопсия. Тя се страхувала от резултата. Междувременно решила с родителите да извърши поклонническо пътуване до остров Егина. Оттам взела една иконка, която стискала в ръце през цялото време. Изследванията се оказали добри.

Човек, живеещ в Ню Йорк, описва, че преди две години летувал в Гърция. Тогава взел да вижда двойно с едното око. Изследванията показали, че този уж временен дискомфорт се дължи на тумор в мозъка. „Късно през август отидох в манастира, за да бъда благословен с мощите, и също ми беше дадено свето масло от лампата на св. Нектарий. В нощта преди операцията ми, 7 септември, се помолих и след това помазах тила си със светото масло. В този момент усетих топлина на това място, която се разпространи и премина през цялото ми тяло, от горе до долу“, спомня си човекът. Операцията преминала успешно и той се възстановил изумително бързо.

Игумения

„Няма човек, който да дойде или да умолява нашия светец и да не бъде удовлетворен. Как е възможно да имаме толкова много любов в лицето му? А как той извършва толкова много чудеса, се обяснява с живота му. Това, което виждаме през него, е смирение, толерантност, прошка. Светецът не е таил злоба към никого. Той е взел пример от живота на Христос, който е простил дори на палачите си...“, коментира игуменката на манастира.

А първото си чудо монахът извършил още при прехода си в отвъдното. Знае се, че малко преди да се спомине, самият той е диагностициран с рак да простата. Предава Богу дух на 9 ноември през 1920 г. В болницата, докато сваляли дрехите на покойника, ги сложили на съседното легло, където от дълго време лежал мъж, парализиран след инсулт. Само при допира с одеждите на праведника той се изправил и се раздвижил. Заместник-кметът на Пирея от онова време е описал, че ковчегът на духовника е стоварен от катафалкаджията на прага на храма „Света Троица“. Тогава е установено, че от покойника капе миро с мирис на мускус.

Гробница

Положен е в мраморна гробница под вековен бор, който самият свети Нектарий е засадил със собствените си ръце приживе. Там стотици вярващи се покланят благоговейно и се молят. Много хора описват как чуват трясък от гробницата на светеца, сякаш той удря с жезъла си. Преданието разказва, че свети Нектарий проявява живото си присъствие по този начин. Трогнати, вярващите се спускат с молитвата към светеца на търпението, защитника на слабите, бедните и всички, които търсят работа, да извърши своето чудо.

Гонен е заради дарбата си

Светецът е водил нелек живот в непрестанна борба както като мирски човек, така и като духовник. Роден е през 1846 г. с името Атанасий Кефала в Силиврия (дн. Силиври на Мраморно море, Турция). Поради бедност в многолюдното си семейство още на 13-годишна възраст е изпратен да работи в Цариград в една тютюнева фабрика. Случаен търговец видял, че собственикът го бие и тормози, и го взел със себе си да работи в магазин. Атанасий започнал да ходи на училище и църква и след като се изучил, станал учител на остров Хиос. Имал желание да стане монах и през 1877 г. е ръкоположен за дякон с името Нектарий. Знае се, че после е живял и в Атина, и в Александрия. Завършва Богословския факултет и през 1889 г. е хиротонисан за Пентаполски епископ. Славата му тогава обаче нараства и става жертва на клевети от завистници в църковните среди, които виждали в негово лице заплаха за собствените си амбиции относно патриаршеския трон. В тези години е преследван и прогонен в Атина, оставен без работа и в крайна мизерия. След много перипетии и тормоз от интриганти и врагове, най-накрая през 1891 г. Нектарий е реабилитиран. Започва да преподава в семинарията в Атина през 1894 г. След пенсионирането си през 1908 г. се оттегля в изоставен манастир на остров Егина. Започва обновлението му като работи рамо до рамо със строителите. Именно там се проявяват първите свидетелства за неговата святост – славата му се разнася из цялата страна, че лекува болни, изнемощели и парализирани само с молитви. Добрините му обаче отново навлекли озлоблението на враговете му. Подложен е на нови гонения и труден живот, а неговият манастир остава като незаконен, което се променя години по-късно. Починал през 1920 г., като тялото му останало нетленно 30 години.

Любомир Старидолски