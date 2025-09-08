В ечният град е дом на повече древноегипетски обелиски, отколкото самата земя на фараоните. Докато в Египет днес остават едва 7 оригинални обелиска, в Рим се издигат внушителните 13 древни обелиска, от които 8 са пренесени директно от бреговете на Нил, а 5 са римски копия, вдъхновени от египетската традиция. Освен тях Рим е дом и на модерен обелиск, свързан с епохата на Мусолини, който добавя още един слой към богатата история на града. Тези каменни гиганти са не само архитектурни чудеса, но и свидетели на дълбоките връзки между Древен Рим и Древен Египет, както и на човешката амбиция да овладее невъзможното.

Пиаци

Няколко от най-емблематичните пиаци в Рим са дом на древноегипетски обелиски, които привличат милиони посетители с тяхната история и величие:

Пиаца Сан Джовани ин Латерано – Тук се намира Латеранският обелиск, висок 32,18 метра (45,7 м с пиедестала), най-високият в Рим и най-големият запазен египетски обелиск в света. Пренесен от храма на Амон в Карнак по заповед на Констанций II през 357 г., той е преместен на сегашното си място през 1588 г. от папа Сикст V.

Латеранският обелиск на пиаца Сан Джовани ин Латерано

Пиаца дел Пополо – Обелискът Фламинио, висок 23,9 метра, е първият обелиск, донесен в Рим от Октавиан Август през 10 г. пр.н.е. от Хелиополис. Заобиколен е от четири египетски лъва, за които градска легенда твърди, че са подарени на Рим лично от Клеопатра като символ на нейната връзка с града. Историята, макар и романтична, е опровергана, тъй като лъвовете са дело на Джузепе Валадие от 19-и век, вдъхновени от египетската естетика.

Обелискът Фламинио на Пиаца дел Пополо

Пиаца Навона – Обелискът на Домициан, висок 16,54 метра, е римско копие от 1 век, поръчано от император Домициан. Разположен над Фонтана на четирите реки от Бернини, той носи йероглифи, изсечени в Рим.

Пиаца Сан Пиетро – Ватиканският обелиск, висок 25,5 метра, е пренесен от Хелиополис по заповед на Калигула през 37 г. През 1586 г. папа Сикст V възлага на Доменико Фонтана да го премести в центъра на площад „Свети Петър“. Операцията изисква 900 души, 140 коня и 40 километра въжета за изправянето на 350-тонния монолит. Римска легенда твърди, че в основата на обелиска е скрита реликва от Светия кръст, поставена там, за да „очисти“ езическия му произход.

Мусолини

В Италианския форум (Foro Italico), далеч от древните египетски обелиски, стои Обелискът на Мусолини, висок 17,4 метра и тежащ 300 тона. Изработен от каррарски мрамор, той е издигнат през 1932 г. като символ на фашистката ера и амбицията на Бенито Мусолини да възроди величието на Римската империя. Обелискът носи надпис MVSSOLINI DVX (Мусолини Вожд) и е част от спортния комплекс, построен за пропаганда на режима. За транспортирането му от Апуанските Алпи са били необходими 50 души, 80 вола и специални бревенчати катки, а строителството отнема 8 месеца. Този обелиск подчертава стремежа на Мусолини да свърже фашизма с вечността на Рим. Днес обелискът е спорен паметник, напомнящ за сложната история на 20-и век.

Обелискът на Мусолини

Подвиг

Транспортирането на обелиски от Египет до Рим е подвиг, който и днес предизвиква възхищение. Монолитни блокове от червен гранит, тежащи стотици тонове, са били превозвани на хиляди километри през пустини, реки и морета. Процесът започвал в кариерите на Асуан, където обелиските били изсичани с примитивни инструменти – труд, отнемал месеци, а понякога и години. След това били транспортирани по Нил до Александрия, натоварени на специални „обелискови кораби“, които прекосявали Средиземно море до пристанището Остия. Оттам по река Тибър стигали до Рим, където инженерите използвали сложни кранове и въжета, за да ги изправят.

Култове

Обелиските са символ на римската мощ след покоряването на Египет през 30 г. пр.н.е., когато Октавиан Август побеждава Клеопатра и Антоний. Египет става римска провинция, но и източник на културно вдъхновение. Римляните възприемат египетски мотиви в изкуството и религията, като култът към Изида и Серапис. Обелиските, издигани на ключови места, служат като пропаганда за величието на императорите.

Наполеон

През 18-и век Наполеон разпалва „египтоманията“ с кампанията си в Египет (1798–1801 г.). Откриването на Розетския камък и египетските мотиви в модата и архитектурата завладяват Европа, включително България, където интелигенцията се увлича по древните цивилизации.

Обелиските: Проводници на космическа енергия?

Езотерични теории твърдят, че обелиските канализират космическа енергия, свързвайки земята с божественото. Макар науката да отхвърля това, тези идеи подчертават мистичния ореол на обелиските.

Бог Ра

В Египет обелиските символизират слънцето и бога Ра, олицетворявайки космическия ред и вечността. Издигани по двойки пред храмове, те носят йероглифи, възпяващи фараоните и тяхната божествена връзка с небесата.

Обелиските в Рим са мълчаливи стражи на различни исторически епохи и продължават да разказват историята на велики цивилизации и човешкия стремеж към вечност.

Красимир Иванов, Рим