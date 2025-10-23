Б илети на цени от 15 евро в посока пуснаха авиокомпании до няколко европейски града, сред които Париж, Будапеща, Краков или Брюксел за есенна ваканция. Промоцията обаче важи за определени дати през есента.

Така само за 32 евро може да полетим до столицата на Франция, където да видим Лувъра, да пазаруваме от магазините на Шан-з-Елизе или да разгледаме Парижката Света Богородица. Цената включва отиване и връщане до летище Бове, като пътуването е само с малка раница, без друг багаж и запазено място на борда.

Ако обаче не може да се лишим от куфар дори и само с капацитет 10 килограма и запазено място на борда, най-малко ще трябва да приготвим още 50 евро за екстрите. Така до френската столица в двете посоки ще трябва да платим 84 евро или малко над 160 лева. Причината е, че таксата за 10 кг багаж е 25 евро, а запазена седалка е по 8 евро в посока.

Посоки

Най-евтин пък е полетът до Лондон, до летището в Станстед е на 19 ноември, като за тази дата цената е 15 евро.

Връщането пък е на същата цена за 22 ноември, но има промоция на билетите за връщане и на 24 ноември, когато цената е 16 евро. Така за 30 евро може да посетите мегаполиса, но задължително трябва да си запазите багаж поне за връщането, защото винаги има какво да се купи на изгодна цена от столицата на Великобритания.

На Оксфорд стрийт е един от големите обекти на веригата „Праймарк“, откъдето може да смените гардероба си с нови, модерни и качествени облекла. Разбира се, градът е пълен с музеи, където може да прекарате дъждовните дни или да се качите на корабчета по Темза и да се насладите на разходка в централната част на града. На цени от 15 евро има билети и до Бари, Неапол, Милано в Италия и редица други градове в Европа.

Условия

Важно е за тези, които планират да пътуват през ноември, да знаят, че от 12 ноември тази година една от нискобюджетните авиокомпании приема само електронни бордни карти. Така, за да се качат на борда, трябва да имат приложението на превозвача на телефона, защото няма да бъдат качени на борда пътници с разпечатани на хартия билети.

Затова експертите съветват да проверявате условията за пътуване, преди тръгване към летището.

Елена Иванова