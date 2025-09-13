Х аос в доставките и непредвидими последици за парното и потребителите пргнозират водещи енергетици. Според тях те ще са резултат от решението на Върховния административен съд (ВАС), свързано с отмяна на методиката за дялово разпределение на топлинната енергия и такса «сградна инсталация». Очаква се това да стане преди зимния сезон, когато вероятно решението ще бъде публикувано в Държавен вестник, предупредиха от Българския енергиен и минен форум.

В декларация до ВАС министърът на енергетиката, шефът на Комисията за енергийно и водно регулиране, асоциациите на топлофикациите и на фирмите за дялово разпределение енергийните експерти поискаха настояват съдът да промени решението и да отложи проблема с формулата за количеството топлинна енергия, излъчена от «сградната инсталация» за след отоплителния сезон.

Обяснение

Дълбоко сме убедени, че целта на ВАС е отмяна на оспорваната такса «сградна инсталация» или най-малко нейното намаление, което във всички случаи ще ощети едни потребители за сметка на други. Това е несправедливо и ще предизвика недоволство, коментира председателят на форума Иван Хиновски и колегите му в декларацията си до ръководните органи и организации в енергетиката. На професионалистите е ясно, че каквато и методика да бъде приета, тя няма да се хареса на едни или на други и трудно ще се постигне консенсус според тях.

„На всичкото отгоре всяка новопредложена методика освен че ще доведе до поскъпване на услугата „дялово разпределение“, изисква най-малко 30 дни за обществено обсъждане на различни нива, включително и в Комисията за енергийно и водно регулиране, е другият мотив. Така според тях няма да има действаща методика до началото на отоплителния сезон, който може да започне след 1 октомври, което ще предизвика хаос в доставките, предупреди Хиновски.

Варианти

Според енергетиците проблемът може да се реши, като ВАС задължи Министерството на енергетиката до края на отоплителния сезон да предложи една или няколко методики. А абонатите, които са етажни собственици, ще изберат коя да бъде действаща за тяхната сграда.

Също така топлинните счетоводители да направят сравнителен анализ с фиксирана такса “сградна инсталация“ и я сравнят с резултатите от последния отоплителен сезон. Това да се приложи към 6 типа сгради и обстоятелства – панелни, тухлени, пълзящ кофраж, с различен дял на използващите/неизползващи парно и необитаеми, е другото предложение.

Таня Киркова