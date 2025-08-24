Л уда мода набира сила сред хората. Носталгията на някои по соца и особено по левчетата от онова време създава нов тренд.

В края на сезона, хавлии за плажа и кърпи за банята с изображения на старите соцлевчета от времето на Тодор Живков са хит.

Реликвите със съвременен дизайн и предназначение се продават в един от най-популярните сайтове за онлайн търговия.

Производителите очевидно са били впечатлени само от банкнотите с номинална стойност от 1 и 2 лв. Върху хавлията с еднолевова банкнота е щамповано изображението на храм-паметника „Шипка“, така че носталгиците на практика се опъват на плажа върху паметника. Доколко обаче това е "патриотично" и редно, е друг въпрос.

Върху хавлията двулевка пък е отпечатана гроздоберачката Кина Гърбова от Сухиндол, момичето, чиято снимка преди повече от половин век е била използвана за лице на двулевовата банкнота.

Не са подминати и останалите соцбанкноти от времето на Тато – петолевката с изображението на завод и тези от 10 и 20 лв. с лика на „вожда и учителя“ Георги Димитров.

От по-съвременните български банкноти върху хавлия е отпечатана столевката с изображението на Щастливеца Алеко, тази с номинал от 50 лв. с лика на Пенчо Славейков, както и вече излязлата от употреба двулевка с Паисий Хилендарски. Цените на хавлиите и кърпите с изображенията на българската национална валута са между 13 и 18 лв.

Освен върху плажни принадлежности изображенията на излезлите от употреба соцбанкноти се предлагат щамповани и върху тениски, ризи, както и под формата за изображения за лепене върху бронята на леки автомобили. Фирма за тениски пусна и дизайн със съвременно метално левче, както и разновидности с 20, 50 и 100 лева.

*Автор: Иван Първанов