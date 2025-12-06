Т аксите в някои частни детски градини скачат от Нова година, показа проверка на „Телеграф“. Във всяко заведение тя е различна и са около 1000 лева. В една от тях в момента родители плащат за отглеждането на детето им 890 лева, а от следващата година става 500 евро или 977 лева, което е увеличение с 87 лева. В друга градина пък вече са увеличили цената и месечно вече е 1450 лева. В частна ясла пък вече са обърнали цените в евро и месечната занималня за малчуганите струва 630 евро. Допълнителните дейности като логопед, изучаване на чужд език и други се плащат допълнително. Има частни градини, които предлагат полудневен режим, например до обяд, като ако за целодневно отглеждане цената е 1300 лева на месец, за половин ден е 900 лв.

Места

Част от децата, които посещават частните градини, са в тях, тъй като не са приети в общинските заради липса на свободни места. За разлика от частните, в общинските детски градини няма такси и отглеждането на децата е напълно безплатно за родителите. Доплащат се само допълнителни занимания като изучаване на английски, плуване, танци и други. В последните месеци се обсъжда да има такса, която е 60 лева на месец. Преди няколко години родители плащаха и за общинска градина, но след това таксата бе премахната изцяло.

Обезщетение

Заради недостига на места в някои райони държавата компенсира до някаква степен разходите на родителите за частни градини. През тази година компенсацията беше вдигната през март до 580 лева, което е около 40 на сто от средната такса за частна градина. Преди това беше 510 лева, а от август 2023 до февруари 2024 година бе 457 лева. Родители обаче споделят, че често плащането на тези пари се бави и реално не могат да разчитат на това перо, за да покриват разходите си.