Б ългария поема нов дълг от 250 милиона евро, след като правителството одобри рамково споразумение с Банката за развитие на Съвета на Европа. Документът е подписан по кореспондентски път на 2 юни в Париж и на 25 юни в София, а сега кабинетът предлага на Народното събрание да го ратифицира.

Официалната версия е, че парите ще подпомогнат националния принос по ключови европейски програми – „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ и „Образование 2021-2027“. Очаква се средствата да се насочат към социални услуги, образование и пазара на труда.

Банката за развитие на Съвета на Европа – основана още през 1956 г. и обявена за най-старата международна финансова институция на континента – е избрана за партньор. България е член от 1994 г.

Въпросът, който остава да виси над сделката, е дали новият заем ще донесе реални ползи за хората или ще се превърне в поредното бреме върху гърба на данъкоплатците.