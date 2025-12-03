П равителството категорично не трябва да подава оставка. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на НС.

"Ако бях сам, 100% щях да дам оставка, но това щеше да дискредитира ГЕРБ", обясни той. По думите му ако сега кабинетът падне, то следващите 3-4 месеца ще има хаос, а цените по магазините и във всички сектори ще отидат в небесата и еврото ще се компрометира. Според Борисов има причина правителството да остане и след 1 януари. Мотивът му - да мине целия процес по приемането на еврото.

"Върнахме се към това, което бяхме в началото - правителството на малцинството, подкрепено от "ДПС-Ново начало". Дистанциране, прибиране - както искате. Г-н Пеевски беше така добър да се съгласи на всички мои предложения", каза Борисов по повод това защо представители на "ДПС-Ново начало" не са били на изявленията след ССУ преди ден в парламента.

Борисов все пак е доволен от протестите, особено от първата част от тях. "Да разделя протеста на две и да поздравя всички, които направиха първата част. Свършиха златна работа. Втората част е съвсем друга тема. Мисля, че всички си дадоха сметка какви хора в последствие биха искали да управляват държавата. Протестът беше обявен срещу бюджета. От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ сме казали, че този бюджет е лош, компромисен, коалиционен и никой от нас не искаше да го защитава. Този протест свърши изключително добра работа за нас, защото колегите, партньорите и синдикатите вчера публично върнаха процеса такъв, какъвто трябваше да бъде преди месец", разясни той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че вчера е провел над 100 разговора със свои приятели и познати, които също са били на протеста. Попитал ги защо са на площада, а те му отговори: "Е, нали и ти си против бюджета?". Според него не протестът, а политическите лидери искат оставката на правителството. По думите му този път полицията се е справила добре. "Направиха вандалщини, но те бяха организирани. Ако полицията беше реагирала по друг начин, днес щяха да ни припомнят за колоните, как се проляла невинна кръв", смята Борисов. Той е против и вътрешният министър Даниел Митов да подава оставка.

Тихомира Михайлова