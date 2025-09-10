Ч аст от ракета е открита на плаж "Велека" край Синеморец. Снарядът е забелязан вчера следобед от спасител на около 50 метра от брега.

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили. Уточнено е, че става дума за празен стартови двигател от ракета, казаха за БНТ от Министерството на отбраната.

Транспортиран е до военноморската база в Бургас.

По-късно е потвърдено, че това е кух стартов двигател на ракета. Металният предмет е с дължина 1.7 метра и диаметър 17 сантиметра. Той е унищожен от Военноморските ни сили.

Задачата беше изпълнена от специализиран екип за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на военно формирование 32 890 – Бургас.

От Министерство на отбраната уточняват, че искането за активирането на специализирания екип от състава на Военноморските сили постъпва на 9 септември от оперативния дежурен при Областна администрация Бургас. След разрешение от началника на отбраната, по разпореждане на началника на Щаба на Военноморските сили е заповядано задачата да бъде изпълнена в светлата част на денонощието на 10 септември, съгласно регламентиращите документи, предаде БГНЕС.