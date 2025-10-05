Д нес официално бе пуснат новият участък от АМ „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“. Това ще облекчи пътуванията в посока Плевен и Русе, а в рамките на месец – и към Варна, съобщиха регионалният министър Иван Иванов и вицепремиерът Атанас Зафиров.

„Ден като днешния ме изпълва с оптимизъм. Показва, че усилията на това управление имат смисъл“, коментира Зафиров. Той използва момента и да изрази съболезнования на близките на жертвите от ужасното наводнение и обеща виновните да бъдат наказани.

Иван Иванов подчерта, че новото трасе създава безопасна среда, като отклонява движението от опасни участъци. „Работата по инфраструктурни проекти беше спряна през последните години заради политическото безвремие. Днес това е изключително символично за Северна България“, каза той.

Министърът добави, че очаква до Нова година да се издадат още разрешителни за строеж и че политическите усилия вече дават резултати. „Искаме 6 млрд. лева за инфраструктура, включително пътища за Видин и магистрала „Хемус“, за да подобрим живота на гражданите“, обясни Иванов.

По думите му технически проблеми няма, а забавянето се дължи на непрекъснатите избори през последните четири години. В момента се наваксват темповете и се очаква пътят към Варна да бъде пуснат в началото на ноември.