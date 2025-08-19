Д евет души, сред които и две деца на 3 години, са постъпили в шуменската болница с хранително натравяне след сватбено тържество в котленското село Филаретово, съобщи shumenonline.bg

Те са настанени в инфекциозното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен. Всички са с увредено общо състояние. За случая потвърдиха от лечебното заведение.

В 20:30 часа снощи в болницата в Шумен бил приет първия сватбар, който се оплакал от силни болки в корема, замаяност и диария. Последният постъпил днес в 12:30 часа.

За лечение в МБАЛ Шумен остават всички 9 пациенти, най-малките на 3 години и най-възрастният на 72 години. Пред медиците обяснили, че са яли пиле с ориз. Назначени са им изследвания.

Други души от сватбеното тържество, което наброявало 600 гости, са приети за лечение в болниците в Търговище, Омуртаг, Сливен и Исперих.